Morgan a Selinunte, ecco il video inedito che dimostra tutta la verità

Morgan a Selinunte, arriva il video integrale commentato dall'artista su Instagram. "Una location che è qualcosa di sbalorditivo e il mio stato d'animo è di totale lusinga", spiega Morgan mentre mostra il momento in cui ha cominciato a improvvisare e suonare Ravel: "Avevo cominciato a fare una delle cose più belle della storia della musica, il Concerto in Sol di Ravel". Dopo il momento di improvvisazione, tra gli applausi, iniziano i rimbrotti e lui attacca "L'animale" di Franco Battiato mentre si sente urlare: "Sei fuori tema! Fai Battiato!".

Morgan racconta, in uno stile quasi documentaristico, la sua esibizione integrale a Selinunte: "Sono consapevole di quanto sia un privilegio fare il concerto in quella situazione".

Siamo in una location che è qualcosa di sbalorditivo. Siamo davanti a una delle più antiche tracce della civiltà. È una scenografia che viene riprodotta nei concerti, mi ricordo un concerto di David Bowie dove veniva riprodotta una scenografia simile e io mi stavo esibendo in quella originale. Il mio stato d'animo è di totale lusinga e gratitudine nei confronti di arte storia e bellezza. Sono consapevole di quanto è un privilegio fare un concerto in quella situazione. Questo sentire mi pervade e faccio musica sul momento, senza pensare a cosa dovrò fare, mi lascio guidare in una specie di trance musicale. […] Mi vengono fuori degli accordi commoventi.

A quel punto Morgan suona Luigi Tenco in una suite che dura quasi un quarto d'ora. Alla fine, tra gli applausi, arrivano i primi "Battiato! Canta Battiato!". E lui attacca con "L'animale" ma quando gridano "Sei fuori tema!" a quel punto inizia la lite col pubblico:

Capite che dopo questa magia, dove mi sono messo davvero a disposizione per la musica, il fatto che non sia stato sufficiente per smuovere determinate persone aride e chiuse, mi ha ammazzato veramente. Sono fiero di questo concerto perché Selinunte rimarrà non il concerto dove ho detto quella stronzata, perché non è paragonabile quella cosa all'esperienza musicale che ho fatto e ho fatto ascoltare. Chi ha avuto il cuore di sintonizzarsi con me, è stato portato veramente in alto.