Lo spettacolo di Morgan a Selinunte finisce con gli insulti al pubblico: “Froc*o di mer*a, bifolchi”

Doveva essere uno spettacolo omaggio a Franco Battiato, dal titolo appunto "Battiato – Segnali di vita e arte", quello di sabato 26 agosto a Selinunte, in provincia di Trapani e si è trasformato in un fuori programma fatto di rabbia e insulti verso il pubblico. Nell'attesa di chiarire l'accaduto, i video dimostrano chiaramente Morgan prendersela con i presenti, i quali avevano pagato un biglietto per ascoltare lo spettacolo, che non rispettano la sua esibizione. Stando a quanto riportato da siti locali come TrapaniOggi, il pubblico rumoreggiava perché in uno spettacolo dedicato a Battiato non c'era stata ancora nessuna canzone dell'artista catanese. Alle proteste del pubblico, Morgan ha cominciato a contrattaccare e insultare: "Siete venuti a rompere i coglioni a me, che vi ho dato una cosa? La società è una merda fatta da voi, ho dei sentimenti! Non sono un personaggio. Andate a vedere Marrakech, andate a vedere Fedez. Vai a fare in culo! Frocio di merda".

Il litigio di Morgan con il pubblico di Selinunte

Sembra di rivedere quasi i litigi di Carmelo Bene nell'assistere a Morgan che cerca di difendersi dagli attacchi: "Avete pagato ma non sapete chi sono. Non sapete chi sono. Andate a casa vostra. Rispettate quello che state vedendo".