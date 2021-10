“Biglietti polverizzati in meno di due ore” i Maneskin annunciato così il tutto esaurito per il tour Il tour europeo dei Maneskin è andato sold out in sole due ore, come ha comunicato la band sui social e con un comunicato stampa. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan – che hanno appena annunciato il nuovo singolo Mammamia -, infatti, saranno protagonisti di un tour che nel 2022 li porterà a girare tutta Europa.

A cura di Redazione Music

Maneskin (foto di Dominique Charriau/Getty Images For Global Citizen)

Il tour europeo dei Maneskin è andato sold out in sole due ore, come ha comunicato la band sui social e con un comunicato stampa. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan – che hanno appena annunciato il nuovo singolo Mammamia -, infatti, saranno protagonisti di un tour che nel 2022 li porterà a girare tutta Europa con una tappa anche a New York, a coronamento di un anno, il 2021, che li ha visto prima vincere quasi a sorpresa iil Festival di Sanremo e successivamente prendersi anche l'Eurovision Song Contest che ha fatto da trampolino verso il mondo intero, riuscendo a penetrare anche in un mercato difficile come quello statunitense, dove la band è arrivata ai vertici delle classifiche con canzoni come "Zitti e buoni", "I wanna be your slave" e "Beggin'".

"Sono stati polverizzati in meno di due ore i biglietti della tournée, organizzata e prodotta da VIVO Concerti, che li vedrà esibirsi nelle più importanti città d’Europa nei mesi di febbraio e marzo 2022″ si legge nella nota ufficiale con cui si annuncia il sold out di tutte le date. la band viene da un'estate di concerti nei festival europei e solo pochi giorni fa era stata tra le protagoniste di uno dei concerti che si sono tenuti in contemporanea in varie parti del mondo per il Global Citizen festival, un evento organizzato per sensibilizzare sul bisogno per i paesi più ricchi di aiutare quelli più poveri. Un concerto, quello parigino, che li aveva visti suonare agli Champs de Mars, con la Tour Eiffel alle spalle, davanti a decine di migliaia di persone.

La band sta cavalcando un successo planetario, che li ha portati a essere tra i 15 artisti più ascoltati al mondo, superando i 50 milioni di ascoltatori mensili. Al momento restano sopra i 40 con oltre circa 3.4 miliardi di streaming e Beggin' che ha raggiunto la migliore posizione nella classifica dei singoli Usa, arrampicandosi fino alla 20. Su Spotify, intanto la canzone ha superato i 60o milioni di stream, quasi 200 milioni più di "I wanna be your slave" che ne ha 400 e "Zitti e buoni" con 225 milioni. Il tour europeo si aprirà domenica 6 febbraio alla O2 Academy Brixton di Londra e terminerà lunedì 14 marzo all'Arena di Riga, in Lettonia, toccando, nel frattempo, Parigi, Oslo, Helsinki, Varsavia, Vienna, Berlino, Mosca,Kiev, tra le altre, prima di tornare nei palazzetti italiani e chiudere la stagione con il concerto evento di sabato 9 luglio al Circo Massimo.