Incredibili Maneskin: annunciate le date del tour europeo I Måneskin hanno annunciato il LOUD KIDS ON TOUR, un lungo tour europeo che toccherà le principali città europee e i principali palazzetti italiani (13 date già tutte sold out). In Europa, tra le altre tappe: Londra, Budapest, Parigi, San Pietroburgo, Berlino. In Italia: Milano, Napoli, Firenze e il concerto evento al Circo Massimo di Roma.

I Maneskin a Sanremo (LaPresse)

Dopo aver primeggiato le classifiche internazionali e calcato i palchi dei principali Festival estivi europei, i Måneskin non hanno intenzione di fermarsi. La band, infatti, ha annunciato oggi il “LOUD KIDS ON TOUR”, la tournée organizzata e prodotta da VIVO Concerti e prevista per i mesi di febbraio e marzo 2022, che li vedrà esibirsi nelle principali città d’Europa.

Il tour in Europa dei Maneskin

Prima di vedere le date, citiamo i numeri: 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Forti di questi numeri, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan torneranno a infiammare il pubblico straniero con un tour di sedici date previste. Tra le città che il tour toccherà: Londra (UK), Bruxelles (Belgio), Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), Varsavia (Polonia), Vienna (Austria), Parigi (Francia), Zurigo (Svizzera), Berlino (Germania), Praga (Repubblica Ceca), Budapest (Ungheria), Amsterdam (Paesi Bassi), Kiev (Ucraina), Mosca (Russia), San Pietroburgo (Russia), Tallinn (Estonia) e Riga (Lettonia).

Il tour in Italia

Ma è molto atteso anche il ritorno sui palchi italiani previsto per quest’inverno e il prossimo anno, dove i Måneskin si esibiranno per la prima volta nei principali palazzetti in tredici date tutte sold out: Roma, Milano, Casalecchio di Reno (BO), Napoli, Firenze, Torino, Verona, a cui si aggiunge un ulteriore concerto evento, quello di sabato 9 luglio 2022 nel simbolo di Roma per eccellenza: il Circo Massimo.

Le date del tour dei Maneskin

Domenica 6 febbraio 2022 || London, UK @ O2 Academy Brixton

Giovedì 10 febbraio 2022 || Bruxelles, Belgium @ Forest National

Sabato 12 febbraio 2022 || Esch-sur-Alzette, Luxembourg @ Rockhal

Martedì 15 febbraio 2022 || Warsaw, Poland @ Torwar Hall

Venerdì 18 febbraio 2022 || Wien, Austria @ Stadthalle

Lunedì 21 febbraio 2022 || Paris, France @ Le Zenith

Giovedì 24 febbraio 2022 || Zurich, Switzerland @ Halle 622

Sabato 26 febbraio 2022 || Berlin, Germany @ Verti Music Hall

Lunedì 28 febbraio 2022 || Prague, Czech Republic @ Mala Sportovni Hala

Martedì 1 marzo 2022 || Budapest, Hungary @ Barba Negra

Giovedì 3 marzo 2022 || Amsterdam, The Netherlands @ AFAS Live

Lunedì 7 marzo 2022 || Kiev, Ukraine @ Stereo Plaza

Mercoledì 9 marzo 2022 || Moscow, Russia @ Stadium Live

Venerdì 11 marzo 2022 || St. Petersburg, Russia @ Tinkoff Arena

Domenica 13 marzo 2022 || Tallinn, Estonia @ Saku Suurhall

Lunedì 14 marzo 2022 || Riga, Latvia @ Arena Riga

Le date italiane

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio – SOLD OUT

Sabato 23 aprile 2022 || Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

Sabato 4 giugno 2022 || Nürburgring, Germania | ROCK AM RING

Domenica 5 giugno 2022 || Zeppelinfeld, Germania | ROCK IM PARK

Venerdì 24 giugno 2022 || Haiden, Norvegia | TONS OF ROCK

Sabato 9 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo