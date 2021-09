Non se ne parla ma i Maneskin continuano a conquistare le classifiche Usa: è record per Beggin’ Il Global Citizen a Parigi, ma anche l’attesa per quello che potrebbe essere il nuovo singolo, eppure i Maneskin continuano ad avere ottimi riscontri anche a livello di classifiche internazionali. Basta guardare, infatti, la classifica americana dei singoli più ascoltati della settimana per vedere come “Beggin'” sia in top 20.

A cura di Redazione Music

Tra gli artisti più ascoltati al mondo

Il brano conta circa 620 milioni di stream su Spotify, un numero enorme, molto superiore a "I wanna be your slave" che pure sfiora i 400 milioni, per una canzone in cui la band si ritrova fino a un certo punto ma che ha fatto da volano a tutta l'operazione mondiale partita con la vittoria all'Eurovision Song Contest, portandoli a suonare con alcuni degli artisti più grandi del mondo durante il mega concerto mondiale Global Citizen, dove sul palco di Champs de Mars a Parigi hanno suonato 5 pezzi. "Beggin'", inoltre, risulta ancora nella top 10 delle canzoni più ascoltate sia quotidianamente che settimanalmente su Spotify.

Il nuovo singolo Mammamia?

Gli streaming evidentemente sono saliti grazie anche all'esibizione parigina e anche grazie al fatto che la band sta tenendo alta l'attenzione sulla loro prossima uscita. Sul profilo della band sono uscite le foto di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas con una cinta che riportava la scritta "Mammamia", classica espressione italiana, che potrebbe anticipare qualcosa sul prossimo singolo della band. band che, intanto, dopo aver abbondantemente superato i 50 milioni di ascoltatori mensili si è assestata a 40 con un calo che è fisiologico, dopo l'esplosione di giugno e luglio. In Italia , intano, il loro album Teatro d'Ira Vol.1 continua a essere in top 7, questa settimana è settimo, giù di due posizioni rispetto alla settimana prossima.