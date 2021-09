È Mammamia la nuova canzone dei Maneskin: per ascoltarla una festa mondiale Si chiama “Mammamia” il nuovo singolo dei Maneskin che uscirà il prossimo 8 ottobre 2022 anticipando, probabilmente, anche il nuovo progetto discografico. Contestualmente la band ha anche annunciato un listening party che si terrà molte città euriopee e a New York.

Si chiama "Mammamia" il nuovo singolo dei Maneskin che uscirà il prossimo 8 ottobre 2022 anticipando, probabilmente, anche il nuovo progetto discografico. Nei giorni scorsi la band formata da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas aveva pubblicato delle finte foto di paparazzi che li riprendeva in situazioni quotidiane (al tavolino di un bar, per strada, con le buste della spesa in mano) e in tutte si notava una cinta con su scritto proprio "Mammamia". Al contempo la band ha anche annunciato un listening party che si terrà in varie partio del mondo e a cui si potrà partecipare presalvando il singolo e riempendo un form che la band ha linkato nelle storie.

L'ascolto in esclusiva e anteprima del nuovo singolo della band si terrà il 7 ottobre a partire dalle 21 a Berlino, Londra, Helsinki, Milano, Roma, Parigi, Istanbul, Zurigo, Oslo, Tallin, Riga, New York, Mosca, Amsterdam, Varsava, Madrid e Vilnius. In pratica la band ha deciso di tenere questa festa coi fan nelle città in cui la band è stata più ascoltata in questi mesi. In quei Paesi, infatti, i Maneskin hanno costruito e consolidato la reputazione dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest che si è tenuto ad Amsterdam lo scorso maggio e sul cui palco hanno vinto con "Zitti e buoni". Da quel momento, però, la carriera dei quattro artisti si è rivoluzionata, al punto che nei giorni scorsi hanno anche annunciato il nuovo tour europeo.

Oggi i Maneskin sono una delle band più ascoltate al mondo, con oltre 40 milioni di ascoltatori mensili (avevano superato i 50 milioni a luglio) e possono vantare oltre un miliardo di ascolti in streaming, con "Beggin'" che con oltre 600 milioni di ascolti e la loro canzone più ascoltata e tutt'ora tra le 10 più ascoltate globalmente su Spotify e 20a nella classifica Usa. Seguono "I wanna be your slave" che hanno rifatto anche con Iggy Pop e "Zitti e buoni", tra le altre. Nei giorni scorsi, inoltre, la band è stata protagonista dell'evento mondiale "Global Citizen Festival", suonando a Parigi davanti alla Torre Eiffel, in un mega concerto che vedeva tra i protagonisti anche Elton John, Ed Sheeran, Billie Eilish e i Coldplay, tra gli altri. L'attesa, però, è pr questo nuovo singolo e soprattutto per il secondo capitolo di Teatro d'Ira Vol.1.