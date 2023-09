Il significato e il testo di Ragazza sola, con cui Annalisa chiude una trilogia sulla solitudine Annalisa lancia Ragazza sola, che chiude il terzetto delle relazioni – e della solitudine – dopo Bellissima e Mon Amour.

A cura di Francesco Raiola

Il ritorno di Annalisa, dopo i successi di Bellissima e Mon Amour, è Ragazza sola, la canzone che cerca di replicare il successo delle due canzoni precedenti e anticipa l'uscita del suo prossimo album "E poi siamo finiti nel vortice" in uscita il prossimo 29 settembre. Annalisa ha capito che formula vincente non si cambia e così, benché rispetto alle altre due la canzone indossi un vestito più intimista, soprattutto all'inizio, con la voce della cantante che si poggia semplicemente sul piano per tutta la prima strofa, il resto vira verso qualcosa di più ritmato. Già nella seconda strofa si sente che la canzone sta per cambiare, come avviene nel pre ritornello e nel ritornello, quando la canzone diventa un'altra potenziale hit anche grazie a una serie di hook, sia nella strumentale che nel testo, che ormai sono un must delle sue canzoni e di chiunque voglia che dalla radio la canzone si diffonda sempre di più.

Il testo di Ragazza sola di Annalisa

Questa notte non finisce

Voglio mille repliche

La cosa più stupida

È chiamarla l’ultima

Non sparire

Chiama, chiama, chiama

È una cosa che si impara

E non sarà mai domenica

Senza una frase poetica

Gridala tutta la notte

Tutta la notte

E se mi togli anche l’ultima, ultima

Se mi togli anche l’unica, unica

Ora di sonno da questa notte

Forse non mi sento più

Sola, sola, oh!

Anche quando mi sveglio da

Sola, ora, oh!

Sembra il sole ma è la luna piena

Che brucia la schiena di una ragazza

Sola, sola

Che forse non si sente più sola

Quante volte ho pianto

Senza senso né motivo

Quante sigarette

Hanno scaldato questo viso

Sopra il tuo cuore di tenebra

C’era il mio maglione di lana

E ora, ora, ora

Questa ragazza è meno sola

E non sarà mai domenica

Senza una frase poetica

Gridala tutta la notte

Tutta la notte

E se mi togli anche l’ultima, ultima

Se mi togli anche l’unica, unica

Ora di sonno da questa notte

Forse non mi sento più

Sola, sola, oh!

Anche quando mi sveglio da

Sola, ora, oh!

Sembra il sole ma è la luna piena

Che brucia la schiena di una ragazza

Sola, sola

Che forse non si sente più sola

Mai più sola

Sola

Mai più sola

Sogna il poliestere

Un amore tra i capelli

Lettere, collant

Dimenticati nei cassetti

Come questi anni

E quei diari mai aperti

Tutte quelle volte che

Sono tornata a casa da

Sola

Sola

Sola

Tutte quelle volte che

Sono tornata a casa da

Sola, sola, oh!

Anche quando mi sveglio da

Sola, ora, oh!

Sembra il sole ma è la luna piena

Che brucia la schiena di una ragazza

Sola, che da

Quando ci sei tu non è più sola

Il significato di Ragazza sola

Annalisa si gioca la carta della ballad, e in qualche modo ripercorre la strada della solitudine che aveva già toccato in Bellissima nel contesto e anche in Mon Amour dove tra chi bacia chi, la cantante dice "Io rimango sola come minimo". E in tutte e tre c'è il gioco delle ripetizioni (che servono anche da gancio, appunto), benché qui l'essere sola si dipana in una prospettiva diversa, come spiega la stessa Annalisa: "Ragazza Sola è la terza anima, lo strato più profondo”- racconta Annalisa – È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa".