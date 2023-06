Annalisa prima in classifica con “Mon Amour”: è la prima artista italiana solista dal 2020 Annalisa conquista la testa della classifica dei singoli con Mon Amour: è la prima artista italiana dal 2020 a oggi.

L'ultima artista italiana a conquistare la testa della classifica dei singoli più ascoltati della settimana fu Anna con "Bando" che per tre settimane (più un col remix assieme a Gemitaiz e Madman) riuscì nell'impresa. Ci ha pensato Annalisa a rompere questo tabù, volando in testa alla classifica con "Mon amour", il suo ultimo singolo da solista, che segue il successo di "Bellissima" che, nonostante la viralità, non era mai riuscita ad arrampicarsi fin lassù. La cantante si dimostra, oggi più che mai, una hitmaker, riuscendo a piazzare in meno di un anno due delle canzoni più ascoltate del Paese, senza contare che in questo momento è in heavy rotation sulle radio grazie a "Disco Paradise" con Fedez e gli Articolo 31 che, paradossalmente, sarà la canzone da cui guardarsi per mantenere qualche settimana la posizione.

A regalare un'altra soddisfazione alla cantante c'è anche il 37° posto di "Bellissima" che così la vede con tre canzoni nella top 40, e confermando la bontà, almeno nei numeri, delle ultime scelte di Annalisa che sta cercando un'altra strada pop. Il percorso recente della cantante dimostra anche l'importanza di saper scegliere le canzoni, di coglierne il potenziale e anche dell'importanza che i social, soprattutto TikTok, ha nella distribuzione e nella viralità delle canzoni a dispetto della demonizzazione del mezzo. Resta, come sempre, uno dei canali con cui fruire la musica, al massimo il resto lo farà l'artista nel costruirsi un catalogo degno di questo nome. E su questo dovrà concentrarsi sempre di più la cantante.

Intanto "Mon amour", un pezzo da dancefloor che parla di "relazioni finite e pronte a cominciare", ha conquistato 20 milioni di stream con quell'attacco di ritornello ("Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me, Mon amour, amour, ma chi baci tu?") diventato virale sul social cinese, a cui si aggiungono i 21 milioni di visualizzazioni del video, mentre sono 42 milioni gli stream di "Bellissima", il singolo precedente esploso qualche mese dopo l'uscita sempre grazie a TikTok.

Dal 2020 a oggi, prima di Annalisa, erano state solo tre le donne in testa alla classifica e solo una era italiana: oltre ad Anna con "bando", infatti, le uniche artiste erano state Adele con "Easy on me" e Mariah Carey con "All I want for Christmas is you" (sic), a dimostrazione che per le artiste è sempre più complesso riuscire a conquistare posizioni importanti in classifica, come dimostrano i numeri di questi ultimi anni che vedono sempre meno cantanti e cantautrici in grado di arrivare fino alla prima posizione. Un merito in più per Annalisa che con questo uno-due da tormentone si è costruita questo risultato. E ora attende l'esplosione di Disco Paradise e soprattutto il concerto che terrà al Forum il prossimo 4 novembre.