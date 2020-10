"Albachiara" di Vasco Rossi è la canzone preferita dai radioascoltatori italiani, secondo il contest "I Love my Radio". Lo scorso 18 maggio, le principali radio italiane, tra cui RTL 102.5, RDS, Radio Deejay e Rai Radio 2, hanno dato vita al concorso, indetto sul sito internet ilovemyradio.it. Il sondaggio aveva come scopo quello di scegliere fino al 31 luglio la canzone più rappresentativa per le radio italiane dal 1975, anno di nascita della prima stazione libera italiana. I 45 brani di 45 artisti diversi sono stati selezionati dai direttori artistici delle varie emittenti radiofoniche.

Albachiara batte A te e La donna cannone

Una dei brani più importanti di Vasco Rossi, "Albachiara", è stata votata come la canzone rappresentativa della storia della radio italiana. Il risultato è arrivata alla fine di un sondaggio sul sito ilovemyradio.it, indetto lo scorso 18 maggio dalle principali radio italiane, come RTL 102.5, RDS, Radio Deejay e Rai Radio 2. Fino al 31 luglio gli utenti hanno avuto la possibilità di dare una preferenza sul sito, tra 45 canzoni di altrettanti artisti diversi, che caratterizzavano ogni anno dal 1975, anno di nascita della prima radio libera italiana. A completare il podio delle preferenze sono state "A te" di Jovanotti, che ha occupato la seconda posizione mentre al terzo posto si è posizionata "La donna cannone" di Francesco De Gregori.

Tiziano Ferro rifarà "Perdere l'amore" di Massimo Ranieri

Oltre al sondaggio per scegliere la canzone più rappresentativa, l'iniziativa ha portato anche alla partecipazione di 10 big della musica italiana nella reinterpretazione di alcune delle 45 canzoni scelte dai direttori artistici delle varie emittenti radiofoniche. Tra questi c'è stato il sì di Biagi Antonacci, che ha cantato uno dei successi indiscussi del cantautorato italiano: "Centro di gravità permanente" di Franco Battiato. Tiziano Ferro ha invece scelto di reinterpretare il singolo di Massimo Ranieri "Perdere l'amore", dopo l'esibizione al Festival di Sanremo 2020, mentre dall'altro lato Elisa ha deciso di cantare "Mare mare" di Luca Carboni. Gli altri nomi che hanno partecipato alla serata andata in onda lo scorso 11 ottobre su tutte le radio coinvolte, con la partecipazione straordinaria di Amadeus, Ambra, Renzo Arbore, sono Elisa, Tiziano Ferro, Francesco Gabbani, J-AX, Mahmood, Negramaro e Tommaso Paradiso. Gli altri artista che hanno partecipato al progetto sono Jovanotti con due versione di "Caruso" di Lucio Dalla, Marco Mengoni con "Quando" di Pino Daniele e "La donna cannone" di Francesco de Gregori reinterpretata da Gianna Nannini. Giorgia ha cantato "Non sono una signora" di Loredana Bertè, i Negramaro "Sei nell'anima" di Gianna Nannini, mentre Eros Ramazzotti si è cimentato in "Una donna per amico" di Lucio Battisti. A chiudere il progetto J-Ax, che ha reinterpretato "50 special" dei Lunapop.

La polemica di J-Ax

Dopo le polemiche che sono seguite alla produzione del progetto, con le critiche sulla bontà dei nuovi interpreti nel riadattare le canzoni, J-Ax nella sua esibizione per "I love my radio" ha voluto rispondere a tono a chi pensa che sia stato tutto un errore: "Questo modo italiano di pensare in maniera reazionaria, ha rotto il ca**o. Prima di essere artisti, noi siamo fan di altri artisti. Non è che un'artista che vuole cantare il brano di un altro cantante vuole per forza riempire il suo ego, magari vuole interpretare della musica che ci ha emozionato". Infine l'artista milanese ha colpevolizzato tutti i critici del progetto: "Se la musica italiana fa un passo avanti e due indietro è colpa vostra. Nessuno ha fatto queste cover per appropriarsi di niente, l'abbiamo fatto per un'iniziativa che serviva alla musica". Alla fine del discorso il rapper ha alzato un dito medio a tutti i denigratori del brano e del progetto, facendo partire la base di "50 special".

L'elenco dei brani in concorso