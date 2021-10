Vasco Rossi: “Meloni e Salvini seminano odio per i consensi, in Italia politicanti irresponsabili” Vasco Rossi sta per tornare con un nuovo album, in uscita a novembre, e in un’intervista al Corriere della Sera oltre a parlare del suo nuovo progetto musicale, parla anche delle condizioni in cui versa l’Italia. “Ci sono politicanti irresponsabili che seminano odio, come Meloni e Salvini che lo fanno per avere consensi” commenta il rocker di Zocca.

A cura di Ilaria Costabile

Vasco Rossi sta per tornare con un nuovo disco, il diciottesimo album della sua carriera, preceduto dalla presentazione del singolo "Siamo qui", e in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il rocker di Zocca non ha perso occasione anche per parlare del momento storico, sociale e politico che sta vivendo l'Italia, scagliandosi contro chi, invece di sollevare il Paese, lo affossa seminando odio.

Vasco Rossi critico sulla politica

Il cantante è sempre stato attento alle tematiche sociali e politiche, le sue canzoni sono sempre state lo specchio di quello che i singoli, ma la società tutta si è trovata a vivere negli anni. E adesso, quindi, non nega la sua preoccupazione in merito allo scenario che abbiamo di fronte: "Sento nell’aria che sta arrivando un’enorme valanga di ignoranza. E con gli ignoranti ho capito che non puoi discutere. Mi sono arreso. Vedo scatenarsi guerre fra poveri e vedo qualcuno che soffia sul fuoco". A queste considerazioni ne aggiunge altre di carattere strettamente politico e che riguardano gli esponenti di alcuni partiti, come Matteo Salvini e Giorgia Meloni:

In America, in Europa e soprattutto in Italia ci sono politicanti irresponsabili che seminano odio e sobillano le paure della gente per qualche consenso in più. Penso alle destre estremiste e pericolose. Anche i toni di Meloni e Salvini sono divisivi, anche loro seminano odio per avere consensi.

L'opinione sui no-vax

Parlare di attualità significa anche toccare i temi relativi alla pandemia e, infatti, a questo proposito il rocker non si nega nell'esprimere un suo giudizio anche sui no vax: "Non puoi convincere i no vax, loro hanno bisogno di pensare al complotto. Se ho mal di gola io prendo un analgesico, non chiedo consigli a un cretino su Facebook. Non ho consigliato l’uso delle mascherine, l’ho imposto a chi veniva a trovarmi per un autografo".