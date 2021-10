Il 15 ottobre esce “Siamo qui”, il nuovo singolo di Vasco Rossi che prepara il grande ritorno L’attesa è finita: il 15 ottobre uscirà in radio e su tutte le piattaforme Siamo Qui, il nuovo singolo di Vasco Rossi che anticipa di un mese la pubblicazione dell’omonimo album, che sarà pubblicato il 12 novembre 2021 (una data palindroma e, a detta dell’entourage di Vasco, un po’ “scaramantica”).

L'attesa è finita: il 15 ottobre uscirà in radio e su tutte le piattaforme Siamo Qui, il nuovo singolo di Vasco Rossi che anticipa di un mese la pubblicazione dell'omonimo album, che sarà pubblicato il 12 novembre 2021 (una data palindroma e, a detta dell'entourage di Vasco, un po' "scaramantica"). Inoltre, una versione acustica del brano verrà inclusa nel doppio LP e nel box super deluxe: l'album sarà infatti disponibile in 9 differenti confezioni che faranno felici i fanatici del collezionismo e dei vinili.

Cosa sappiamo del video di Siamo Qui, il nuovo singolo di Vasco

Per quanto riguarda le speculazioni relative al video ufficiale di Siamo Qui, lo stesso Vasco Rossi ha fornito qualche anticipazione sul suo profilo Twitter, anticipando che il filmato sarà ambientato in una "suggestiva località segreta" della Puglia e che vedrà come protagonista l'attrice Alice Pagani, famosa per aver partecipato alla serie Netflix Skam Italia e per aver interpretato il ruolo di Ludovica Storti nella serie televisiva Baby e di Stella in entrambi i film che compongono Loro, la pellicola di Paolo Sorrentino dedicata a Silvio Berlusconi. La "misteriosa località" è stata svelata dal sindaco Michele Patruno: è Spinazzola nelle Murge, nella provincia di BAT (Barletta-Andria-Trani), annunciata entusiasticamente dal primo cittadino, che ha dichiarato che il Comune sarà “teatro delle riprese del nuovo video di Vasco Rossi che ha scelto il ponte dei 21 archi come location del suo ultimo lavoro”. Sulla regia abbiamo pochissimi dubbi: come da tradizione, il video sarà girato da Pepsy Romanoff, storico regista di Vasco.

Siamo Qui: il ritorno di Vasco dopo 7 anni

Siamo qui arriva dopo ben sette anni di distanza dall'ultimo disco di inediti di Vasco Rossi, Sono innocente e a un anno dal singolo Una canzone d’amore buttata via. L'uscita dell'album sarà accompagnata da un nuovo tour negli stadi, che avrà inizio a maggio 2022. Ieri, il cantautore aveva propiziato il lancio del singolo con un messaggio sul proprio profilo Instagram: “Siamo qui. Pieni di guai. Queste sono le prime due frasi della prossima canzone..E i guai NON sono quelli del COVID..Stay tuned”.