Vasco Rossi ribadisce che “Siamo qui” e lancia il nuovo album

Vasco Rossi è steso a terra, sull'asfalto di una strada provinciale, probabilmente, con una giacca di pelle marrone che guarda dritto nell'obiettivo. È questo lo scatto scelto come copertina di "Siamo qui", il nuovo album del cantante, che uscirà il prossimo 12 novembre. Lo scatto lo ha rivelato lo stesso cantante sui suoi social, come ormai da tempo è abituato a fare. Le sue "anteprime esclusive mondiali abusive" che escono all'improvviso mesi prima delle uscite discografiche. È diventata una sua caratteristica, il marchio di fabbrica del rocker che da anni ha compreso appieno il potenziale dei social, ben prima anche di colleghi molto più giovani, comprendendo il valore del contatto diretto coi suoi follower.

"Siamo qui" è anche la canzone che dà il via all'album e pare un po' proseguire quel "Io sono ancora qua" che era uno dei versi chiave di "Eh, già", canzone del 2011 che ribadiva il posto di Vasco nel panorama musicale (ma non solo) italiano. Della canzone è stato già girato un video in Puglia (località Spinazzola nelle Murge) con la regia del sodale Pepsy Romanoff, già dietro la telecamera di numerosi video e documentari dedicati a Vasco. La scelta della location non è casuale, come i fan del cantante sanno bene, dal momento che da anni è a Castellaneta – di cui è cittadino onorario da qualche settimana -, luogo in cui da oltre 10 anni trascorre le sue vacanze e dove in estate il rocker incontra i suoi fan. Il nuovo album sarà disponibile in varie versioni: un doppio LP colorato e autografato, 2LP nero standard, CD Deluxe Amazon, CD Digipack e un Box Deluxe numerato, in edizione limitata e numerata di 2000 copie: contiene il CD, 2LP Neri, 45 giri col singolo SIAMO QUI, 45 giri con 2 versioni in acustico, una T-shirt e un cappellino col logo dell’album, un libro fotografico.

Intanto continuano le vendite dei biglietti del tour che Vasco terrà nel 2022, con 60 mila biglietti già venduti in pochissimi giorni per la data di Trento che si terrà il 20 maggio per il Trentino Music Arena. Decine di migliaia di biglietti venduti in pochissimi giorni, dal momento che la prevendita è stata aperta solo il 10 settembre scorso alle 12. sarà la prima data del Vasco Live 2022 che toccherà anche il 24 maggio 2022 all'Ippodromo di Milano Trenno, il 28 maggio 2022 all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, il 3 giugno 2022 alla Visarno Arena di Firenze e infine la doppia data dell'11 e 12 giugno 2022 al Circo Massimo di Roma.