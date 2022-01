V dei BTS è diventato il terzo solista del gruppo a raggiungere la vetta delle classifiche Usa V del gruppo K-Pop dei BTS è il terzo membro della band a esordire al primo posto nella classifica Emerging Artists di Billboard con la sua “Christmas Tree”.

Foto Instagram

Continua la striscia di record dei BTS, il gruppo K-Pop che sta rivoluzionando la diffusione della musica sudcoreana in Occidente: l'ultimo membro a fregiarsi di un titolo è stato V, soprannome di Kim Tae-hyung, che ha ottenuto il primo posto in solitaria nella classifica Emerging Artists di Billboard, guidandola per la prima volta. Il suo nuovo singolo da solista "Christmas Tree" ha debuttato anche nella Hot 100, segnando il 79esimo post. Dopo RM che aveva guidato la classifica per una settimana a novembre 2018, era arrivato solo poche settimane fa la prima posizione di Suga, nella classifica dello scorso 25 dicembre. Poco lontani le restanti parti del gruppo J-Hope e Jin, che avevano debuttato negli anni passati alla terza e quarta posizione con i loro singoli. Nel frattempo, continuano a crescere i numeri su Instagram per V, che solo poche settimane fa aveva aperto il suo profilo personale battendo un record: quello di V, infatti, è risultato l'account che più velocemente di tutti ha raggiunto, su Instagram, il milione di follower. Il cantante coreano ha impiegato solo 43 minuti per superare quella soglia.

Terzo primo posto per i BTS nella Emerging Artists

Dopo il trionfo di RM a novembre 2018 con la pubblicazione del suo Ep "Mono" che gli valse la prima posizione nella Emerging Artists di Billboard, seguita da quella di Suga di poche settimane fa, V è il terzo membro dei BTS a conquistare la prima posizione nella classifica Billboard da solista. Il suo brano "Christmas Tree" si è aggiudicato infatti la vetta della classifica negli ultimi sette giorni, ma non solo. Il singolo è entrato anche nella Hot 100, raggiungendo la 79esima posizione. Un traguardo che non era riuscito agli altri due membri J-Hope e Jin, che avevano raggiunto con i loro esordi da solisti rispettivamente la terza e la quarta posizione della classifica. Nel frattempo, l'arrivo della canzone nella Hot 100 Billboard permette al gruppo di festeggiare un nuovo traguardo: V è il terzo membro dei BTS a classificare un successo da solista nella Hot 100. Prima di lui c'era riuscito il suo collega J-Hope per primo, con il brano "Chicken Noodle Soup" con Becky G, che ha raggiunto la posizione n. 81 nell'ottobre 2019. Suga invece alcune settimane fa ha centrato l'entrata più alta da solista con il singolo "Girl of My Dreams”. La collaborazione postuma con Juice WRLD ha debuttato nelle parti alte della classifica, posizionandosi al 29° posto, il migliore del suo gruppo.

Il record di V su Instagram

Nel frattempo V, solo due settimane fa aveva aperto un suo profilo ufficiale su Instagram, una scelta che non lo allontana dalla realtà del gruppo, ma che gli ha permesso di condividere uno spazio tutto suo sui social. Lo scorso 6 dicembre infatti, assieme agli altri sei membri della band K-Pop, V ha battuto due record di follower. Da una parte, il suo account è risultato il più veloce di tutti nella storia di Instagram a raggiungere il milione di follower. Solo 43 minuti per il cantante sudcoreano, che ha bissato il successo solo poche ore dopo: infatti il suo profilo è quello che ha raggiunto più velocemente i 10 milioni di follower. Poco meno di cinque ore per il cantante, che adesso si gode il successo Billboard e un nuovo anno musicale che potrebbe portare a un'espansione del pubblico, anche grazie a una diffusione migliore dei contenuti sui social da parte dei membri e del gruppo in generale. Una nuova era per i BTS, ma più in generale per la cultura musicale K-Pop.