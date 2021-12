V dei BTS batte due record del mondo grazie al suo nuovo account Instagram Kim Tae-hyung, ovvero V dei BTS ha battuto due record del mondo in pochissimo tempo grazie al suo nuovo account Instagram, aperto il 6 dicembre.

A cura di Redazione Music

V dei BTS (Ph by Dia Dipasupil/Getty Images)

Uno dei membri dei BTS ha battuto due record del mondo per maggior numero di follower su Instagram. Kim Tae-hyung meglio conosciuto col suo nome d'arte ‘V’, infatti, il 6 dicembre ha deciso, assieme agli altri sei compagni di band di aprirsi un account personale, slegandosi da quello dei BTS, su cui racconterà un po' della sua vita anche in solitaria. Una piccola rivoluzione social per quella che è una delle pop band più famose al mondo, sicuramente quella che ha portato il K-Pop alle orecchie anche dei meno avvezzi. A comunicare i due record battuti consecutivamente ci pensa proprio il sito del Guinness World Record.

I record di V dei BTS

Quello di V, infatti, è risultato l'account che più velocemente di tutti ha raggiunto, su Instagram, il milione di follower nel minor tempo. Il cantante coreano, infatti, ci ha impiegato solo 43 minuti per superare quella soglia. ma i record non finiscono qui, perché V ha battuto anche quello dell'account che ha superato i 10 milioni più velocemente. Nella sua corsa contro il tempo, infatti, il membro dei BTS ci ha messo solo 4 ore e 52 minuti per raggiungere la soglia dei 10 milioni di follower su Instagram.

I record del mondo dei BTS

Ma anche gli altri componenti dei BTS – che contemporaneamente al lancio degli account hanno annunciato un lungo stop per le attività della band – non scherzano e adesso tutti e 7 – V, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin e Jungkook – hanno oltre 20 milioni di follower ciascuno, mentre l'account della band ha oltre 56 milioni di follower. Sempre il sito del Guinness dei primati spiega che il record del milione di follower raggiunto più velocemente cambia spesso, soprattutto quando una star approda sul social: prima di lui era toccato a Taeil Moon della band NCT. Ma indipendentemente dai risultati singoli, i BTS avevano raggiunto altri due record quest'anno, ovvero quello del video su Youtube più visto nelle 24 ore e la canzone più ascoltata in streaming su Spotify nelle prime 24 ore.