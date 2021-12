I BTS lanciano gli account per i singoli membri dopo l’annuncio del lungo stop I BTS hanno annunciato il lancio degli account personali di ciascun membro. La decisione arriva dopo che la band aveva reso noto che si sarebbe presa un periodo di stop.

I BTS hanno lanciato i propri account personali subito dopo aver annunciato una lunga pausa, dopo due anni vissuti appieno, tra concerti streaming, live, album e singoli. Il 6 dicembre, quindi RM (@rkive), Jin (@jin), Suga (@agustd), J-Hope (@uarmyhope), Jimin (@j.m), V (@thv) e Jungkook (@abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz) hanno lanciato il proprio profilo solista, ognuno a modo suo: chi con foto di sé in primo piano, chi con chiaroscuri, chi con paesaggi e chi con lo scheletro di un animale.

Nel comunicato reso noto poco prima dell'apertura dei profili personali, la band annunciava un lungo stop, dopo quello del 2019 e nella nota si leggeva che "Questo periodo di riposo fornirà ai membri dei BTS che si sono impegnati instancabilmente nelle loro attività, un'opportunità per rinascere e ricaricarsi di energia creativa. Sarà anche la prima volta per loro dal loro debutto a trascorrere le festività natalizie con le loro famiglie". Chissà che nei prossimi giorni i fan della band K-Pop non possano vivere più da vicino la vita di ciascuno di loro.

Sarà anche interessante vedere se i profili rimarranno molto professionali, gestiti, quindi, per self branding o lasceranno spazio anche a un po' di verità di ciascuno di loro. Il comunicato con cui annunciavano un periodo di stop diceva: "Vorremmo informarti che i BTS stanno pianificando di prendersi un secondo periodo di riposo esteso ufficiale dal loro primo nel 2019 dopo aver completato i loro eventi ufficiali programmati di BTS Permission To Dance On Stage-LA e il Jingle Ball Tour del 2021. I BTS hanno continuato le loro attività per restare in contatto con i propri fan nel 2020 e nel 2021 nel pieno della situazione di Covid-19 e hanno ottenuto risultati sbalorditivi consolidandosi come i migliori artisti globali". Intanto di seguito i primi post di ciascun membro dei BTS