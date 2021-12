I BTS annunciano un lungo periodo di stop I BTS hanno annunciato che per la seconda volta in pochi anni si prenderanno un periodo di riposo per ricaricare le batterie e preparare un nuovo album.

A cura di Redazione Music

BTS (Ph. Kevin Winter/Getty Images for MRC)

I BTS hanno annunciato che per la seconda volta in pochi anni si prenderanno un periodo di riposo per ricaricare le batterie. La band coreana che è uno dei fenomeni più importanti di questi ultimi anni, in grado di primeggiare nelle classifiche internazionali, conquistando anche il mercato nordamericano, ha comunicato che manterrà fede ai prossimi impegni come il BTS Permission To Dance On Stage-LA e il Jingle Ball Tour del 2021 prima di fermarsi e cercare nuova creatività. Già nel 2019 Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook si erano presi un po' di tempo, tornando a bomba e continuando una strada di successi.

Ad annunciare lo stop dei cinque cantanti è stata la BIGHIT MUSIC: "Vorremmo informarti che i BTS stanno pianificando di prendersi un secondo periodo di riposo esteso ufficiale dal loro primo nel 2019 dopo aver completato i loro eventi ufficiali programmati di BTS Permission To Dance On Stage-LA e il Jingle Ball Tour del 2021 – hanno scritto in un comunicato stampa -. I BTS hanno continuato le loro attività per restare in contatto con i propri fan nel 2020 e nel 2021 nel pieno della situazione di Covid-19 e hanno ottenuto risultati sbalorditivi consolidandosi come i migliori artisti globali". La band, infatti, è stata protagonista di eventi sia in streaming che in presenza, fino alle nomination ai prossimi Grammy.

Nel comunicato si spiega qual è il motivo di questo stop che ha a che fare anche con le festività natalizie e con le proprie famiglie: "Questo periodo di riposo fornirà ai membri dei BTS che si sono impegnati instancabilmente nelle loro attività, un'opportunità per rinascere e ricaricarsi di energia creativa. Sarà anche la prima volta per loro dal loro debutto a trascorrere le festività natalizie con le loro famiglie. Chiediamo ancora una volta di mostrare considerazione per il loro bisogno di godersi la vita quotidiana ordinaria e libera, concentrandosi esclusivamente su se stessi, anche se per un breve periodo, durante il loro periodo di riposo".

Ma quello della band non sarà uno stop che preannuncia la fine dell'esperienza, anzi, si annuncia già un nuovo capitolo: "I BTS si concentreranno sulla preparazione per il concerto e sull'uscita del nuovo album che segnerà l'inizio di un ‘nuovo capitolo'. Si stanno preparando per un concerto il prossimo marzo per connettersi e comunicare con i fan di persona a Seoul. Vorremmo estendere la nostra più profonda gratitudine a tutti i fan che continuano a tifare per i BTS e torneranno come se stessi migliori e più sani dopo essersi ricaricati in modo che possano restituire tutto l'amore dei fan. Grazie."