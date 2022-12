Un orologio e un auto da 300mila euro: il regalo del rapper per i 30 anni della sua fidanzata Una Rolls-Royce Cullinan e un Richard Mille RM 67-02 da 300mila dollari sono l’ennesima spesa folle di Lil Uzi Vert, dopo il diamante da 20 milioni di dollari.

A cura di Vincenzo Nasto

Lil Uzi Vert e JT 2021, foto di Paras Griffin per Getty Images

Lil Uzi Vert è uno dei rapper statunitensi che ha fatto parlare molto spesso di sé, anche oltrepassando il suo repertorio musicale: solo negli ultimi anni, il diamante rosa da 20 milioni di dollari incastonato in fronte e l'elmetto in stile Daft Punk sono stati oggetti culto, con le loro immagini che hanno travalicato il pianeta. Quindi non sorprende la scelta fatta per i 30 anni della sua partner, la rapper JT, che ha ricevuto in regalo un Richard Mille RM 67-02, dal valore di 300mila euro, ma soprattutto una Rolls-Royce Cullinan, dal valore simile.

Un compleanno da ricordare per Jt, vero nome della rapper delle City Girls Jatavia Shakara Johnson. I 30 anni della partner di Lil Uzi Vert sono stati l'occasione per celebrare il loro amore, ma non solo. Come riportato su Twitter e Instagram, la donna ha avuto la possibilità di passare la notte del suo compleanno in un club privato, una cena a lume di candela piena di rose rosse e viola. Nella didascalia affermava: "La mia atmosfera, che notte perfetta". A farle compagnia, Lil Uzi Vert, che ha lasciato fuori dal locale due sorprese.

La prima, come riportano anche le immagini del portale Complex, si veste di nero ed è una Rolls-Royce Cullinan. L'auto, dal valore di 300mila euro, è stato il primo regalo di Lil Uzi Vert a Jt, con la donna che si emoziona e scoppia a piangere mentre vede la vettura e abbraccia il rapper. Dall'altro lato, al suo interno, le telecamere di TMZ hanno svelato un altro regalo, un Richard Mille RM 67-02, un orologio di lusso dal valore simile all'auto. La reazione della donna, sui social, non è stata contenuta: "Uzi è il migliore, è per quello che ti amo baby".

Leggi anche Il rapper JayDaYoungan ucciso a 24 anni a colpi di pistola: era agli arresti domiciliari

La coppia, come riporta Complex, stava vivendo un periodo non fortunato della propria relazione, soprattutto dopo che Jt aveva annunciato sul palco di essere single. Una questione chiusa con la celebrazione dei 30 anni, che non dovrebbe sorprendere per i regali onerosi. Solo lo scorso anno, Lil Uzi Vert aveva regalato alla donna una giornata al Nickelodeon Studios Park all'American Dream Mall nel New Jersey, affittando l'intera struttura per 50mila dollari. Lo stesso rapper che negli scorsi mesi, veniva riconosciuto per essersi fatto installare un diamante al centro della fronte da 20 milioni di dollari.