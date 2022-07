Ultimo annuncia un nuovo tour negli stadi per il 2023: “La favola continua” A margine del doppio appuntamento a San Siro, l’artista annuncia che tornerà sia a Roma che a Milano anche il prossimo anno.

Ultimo annuncia il ritorno con un nuovo tour negli stadi nel 2023. "La favole continua", è il messaggio che accompagna l'annuncio dell'artista, pubblicato sui social nella stessa sera in cui va in scena per la sua seconda data a San Siro, dove ha registrato un tutto esaurito.

L'annuncio del nuovo tour nel 2023

Quattro le date annunciate dall'artista per l'anno prossimo, due a Roma e due a Milano, tutte nel mese di luglio, a riprova di un successo enorme riscosso in questi ultimi anni e un pubblico molto fidelizzato. L'acquisto dei biglietti sarà possibile a partire da martedì 26 luglio. Non è escluso che nel tempo che trascorrerà fino al prossimo tour, Ultimo possa dare vita anche a nuova musica che porterà sul palco il prossimo anno.

Il successo di Ultimo in questi anni

Reduce dalla collaborazione internazionale con Ed Sheeran, Ultimo ha girato tutta Italia nel corso di quest'estate, portando la sua musica in alcuni dei luoghi più significativi del Paese. L'artista ha già collezionato 17 dischi d’oro e 52 dischi di platino ed è senza ombra di dubbio uno degli interpreti autori che è riuscito a crescere più rapidamente negli ultimi anni in termini di pubblico, grazie a melodie che lo hanno identificato, rendendolo riconoscibile.

Il concerto di Ultimo allo stadio San Siro di Milano, le canzoni in scaletta

Il 23 e il 24 luglio è andato in scena allo stadio San Siro di Milano, dove da comunicazioni ufficiali è riuscito a portare 60mila persone a sera. Questa la scaletta dei due concerti milanesi.

Intro

Buongiorno vita

Dove il mare finisce

Quei ragazzi

Cascare nei tuoi occhi

Il ballo delle incertezze

Poesia senza veli

Vieni nel mio cuore

Niente

Piccola stella

Ipocondria

Sul finale

Medley di Non sapere mai dove si va, Supereroi, Il bambino che contava le stelle, Quella casa che avevamo in mente, L'unica forza che ho, Stasera, Peter pan

Colpa delle favole

Rondini al guinzaglio

Fateme cantà

I tuoi particolari

Pianeti

Ti dedico il silenzio

La stella più fragile dell'universo

Giusy

Farfalla bianca

Amati sempre

Quel filo che ci unisce / tutto questo sei tu

22 settembre

Sogni appesi