Ultimo annuncia il raddoppio dell’Olimpico di Roma: tutti i concerti del tour negli stadi 2024 Annunciando il raddoppio all’Olimpico, Ultimo continua a puntellare il tour negli stadi 2024.

Ultimo (ph Giulia Parmigiani)

Sono passati solo due giorni dal concerto di Ultimo al San Siro di Milano, data che ha chiuso il tour negli stadi da oltre 350 mila biglietti venduti frutti di tutti sold out, e pochi di più sono passati dai primi annunci del tour negli stadi 2024 che il cantautore raddoppia la data di Roma. Dopo l'annuncio dello stadio Maradona di Napoli, il primo della serie, Ultimo ha annunciato altri stadi per il 2024, fino al raddoppio dell'Olimpico nel 2024, stadio importante perché quello della sua città, ma anche perché fu il primo in assoluto, che riempì con 60 mila persone. E così, ormai, quello con gli stadi italiani diventa, per il cantautore romano, un appuntamento fisso.

Non sono molti gli artisti che possono permettersi di fare un tour negli stadi ogni anno, Ultimo dimostra, così, di aver costruito un rapporto molto forte coi suoi fan, che ogni anno tornano ad ascoltarlo live. Il tour 2023, che lo ha visto impegnato tra Olimpico e San Siro ha chiuso con 342.532 presenze, che non supera i numeri dello scorso anno solo perché questa volta i concerti erano di meno. Nel 2022, infatti, il tour italiano del cantautore romano aveva collezionato un totale di 600mila biglietti per 15 date, in attesa di vedere cosa succederà nel 2024, sia per quanto riguarda il numero degli stadi che di persone, benché gli organizzatori parlano di 60 mila biglietti venduti nei primi minuti della messa in vendita dei biglietti.

L'anno prossimo, quindi, Ultimo si esibirà a Napoli (8 giugno allo Stadio Diego Armando Maradonaallo Stadio Diego Armando Maradona), Torino (15 giugno allo Stadio Olimpico), Roma (22 giugno allo Stadio Olimpico), Messina (28 giugno allo Stadio San Filippo), Padova (6 luglio allo Stadio Euganeo), e le due date di Roma (22 e 23 luglio 2024, Stadio Olimpico). I biglietti per la seconda data romana saranno disponibili online dalle ore 14 del 21 luglio e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14 del 26 luglio.

"Ho la mente piena di immagini, flash, pianti, risate. Abbiamo saltato, ballato… abbiamo sorriso e abbiamo pianto… perché la vita non è sempre facile ed è giusto lasciarsi andare ogni tanto – ha detto Ultimo alla fine dell'ultima data di un tour in cui ha presentato l'inedito "Paura mai" -. Torno a casa con un pizzico di nostalgia, ma sorrido… perché un anno passa, mentre la nostra voglia di emozionarci insieme, quella no… e quindi vi stringo forte tutti, ci vediamo l’estate prossima. Abbiamo vinto noi". Ecco le date annunciate, per ora, del tour ULTIMO STADI 2024 LA FAVOLA CONTINUA: