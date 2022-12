Traduzione e significato di Let Go, Central Cee campiona la hit di Passenger ed è virale su TikTok Riprendendo la hit del 2012 di Passenger “Let her go”, Central Cee ha pubblicato da pochi giorni “Let Go”, già in tendenza su TikTok con quasi 25 mila video.

A cura di Vincenzo Nasto

Central Cee e The Passenger, foto di Graham Denholm e Gareth Cattermole per Getty Images

Ancora con piccoli spoiler su TikTok che hanno superato i 20 milioni di visualizzazioni, Central Cee ha da pochi giorni svelato "Let Go" e il processo di hype sui social gli ha permesso di guadagnare oltre cinque milioni di visualizzazioni con il video su YouTube in pochi giorni. Ad aiutare anche l'efficacia nella distribuzione del brano, il sample di uno dei singoli più importanti del decennio scorso: "Let her go" del 2012 di Passenger, aka Michael David Rosenberg. Il rapper britannico infatti, ha campionato il brano del suo collega, con il ritornello che ha subito rapito le orecchie dei creators di TikTok. In due sole settimane dal primo spoiler del brano, avvenuto lo scorso 8 dicembre sulla piattaforma, il suono è stato già utilizzato in quasi 25mila video. Nel frattempo, Central Cee è diventato anche il primo rapper britannico a conquistare un miliardo di stream in un anno sulla piattaforma Spotify, dato influenzato anche dal successo di "Doja", singolo che ha raggiunto da pochi giorni i 280 milioni di ascolti in stream.

Il significato di Let Go

Come accaduto nel brano di Passenger, anche "Let Go" racconta uno dei momenti più bui della vita del rapper britannico, una canzone d'amore in cui viene sottolineata la tristezza e la solitudine dopo l'abbandono. Un tema già trattato dallo stesso Central Cee anche nei singoli "Commitment Issues" e nella hit "Obsessed With You": qui viene sottolineato anche uno dei motivi principali per cui si è arrivati alla separazione. Il controllo, anche mentale, subito dall'altra persona, viene descritto dal rapper nella strofa: "Ti ho amato fino a quando non hai cercato di entrare nella mia testa, ed è per questo che ho perso il rispetto. Stai facendo il massimo per attirare la mia attenzione, baby, ma non sono impressionato, uh". Il momento più virale del brano è però il ritornello, ripreso anche dai creator su TikTok, in cui il rapper britannico si cimenta nella stessa strofa di Passenger, cambiando solo l'ultimo periodo: "Sai solo di essere stato in alto quando ti senti in basso, odi le strade solo quando ti manca casa. Sai di amarla solo quando la lasci andare". Il brano, a cui viene accompagnato il video girato da Kunography, nome d'arte del videomaker londinese Kunal Sharma, è stato pubblicato su YouTube, dove ha superato cinque milioni di visualizzazioni in 3 giorni dalla sua uscita.

Testo di Let Go

Well, you only need the light when it's burning low

Only miss the sun when it starts to snow

Only know you love her when you let her go

Alright

Only know you've been high when you're feeling low

Only hate the roads when you're missing home

Only know you love her when you let her go

You said that pussy mine, so why'd you let it go?

Haha, you're such a ho

I loved you until you try to get in my head

And that's why I lost respect

You're doin' the most to get my attention, baby, I'm not impressed, uh

I changed my bedsheets, but I still smell your flesh

I don't know how we got in this mess

I rarely get this in-depth

This girl make me question love

This girl make me feel like less of a man ‘cause I'm feelin' depressed and stuff

Can't believe I was willing to drop everyone and invest in us

The last time that we fucked was fucked, the way you got up, got dressed and cut

Look, I thought that we could've been

Maybe, I was too optimistic

Tell me what you need, I'll provide everythin'

Baby, you don't know what you're missin'

Our chemistry felt like quantum physics, physics

Feelin' your energy, feelin' your spirit

If this is the end, I need one more visit

They're showin' me love, but I still feel empty

I need somethin' a lot more fulfillin', uh

Move out of London town then move to a rural village

You made me delete that pic off my phone

But I close my eyes, still see that image

Won't chase if my heart ain't in it, it's finished

Too far gone, can't fix it, bitch, this damage is done

Well, you only need the light when it's burning low

Only miss the sun when it starts to snow

Only know you love her when you let her go

Alright

Only know you've been high when you're feeling low

Only hate the roads when you're missing home

Only know you love her when you let her go

You said that pussy mine, so why'd you let it go?

Haha, you're such a ho

I called four times on a private caller, I feel like a creep, uh

I know there's plenty of fish in the sea, but I fucked those girls, got you in my mind

When you fucked those guys, did you wish they were me?

Turn ‘em around and I put them in doggy, I don't even fuck them in missionary

There's no intimacy and additionally, it's obligatory when I fucked that opp thot

I don't even take my socks off

And I don't even know why I did it, as soon as I'm finished, I'm gettin' them dropped off

And what makes it worse, I know that she's tellin' her friends that I chopped her

I don't know what you're doin' when we're not together, it's drivin' me mad ‘cause I can't even stop ya

Typed in your bank details and sent you a bag, I'm rich like, bitch, unblock me

Make it quick, can you do that promptly?

If you won't give me your love for free, I'll buy it, just tell me how much it'll cost me

Your new man ain't got nothin' on me

Fuck your annual wage, I can make that monthly, huh, alright

Well, you only need the light when it's burning low

Only miss the sun when it starts to snow

Only know you love her when you let her go

Alright

Only know you've been high when you're feeling low

Only hate the roads when you're missing home

Only know you love her when you let her go

You said that pussy mine, so why'd you let it go?

Haha, you're such a ho

Traduzione di Let Go

Beh, hai bisogno della luce solo quando fa buio

Ti manca il sole solo quando inizia a nevicare

Sai di amarla solo quando la lasci andare

Mm-mhm, va bene

Sai solo di essere stato in alto quando ti senti in basso

Odi le strade solo quando ti manca casa

Sai di amarla solo quando la lasci andare

Hai detto che la figa è mia, quindi perché l’hai lasciata andare?

Sei proprio una stronza

Ti ho amato fino a quando non hai cercato di entrare nella mia testa

Ed è per questo che ho perso il rispetto

Stai facendo il massimo per attirare la mia attenzione, baby, ma non sono impressionato, uh

Ho cambiato le lenzuola, ma sento ancora l’odore del tuo corpo

Non so come siamo finiti in questo pasticcio

Raramente mi capita di entrare così in profondità

Questa ragazza mi ha fatto dubitare dell’amore

Questa ragazza mi ha fatto sentire meno uomo, perché mi sento depresso e altro ancora

Non riesco a credere che ero disposto a mollare tutti e investire in noi

L’ultima volta che abbiamo scopato è stata una cazzata, il modo in cui ti sei alzata, ti sei vestita e hai tagliato la corda

Senti, pensavo che avremmo potuto essere qualcosa

Forse ero troppo ottimista

Dimmi di cosa hai bisogno, ti darò tutto io

Piccola, non sai cosa ti stai perdendo

La nostra chimica ha fott*** la fisica quantistica, la fisica

Sentire la tua energia, sentire il tuo spirito

Se questa è la fine, ho bisogno di un’altra visita

Mi dimostrano amore, ma mi sento ancora vuoto

Ho bisogno di qualcosa di molto più appagante, uh

Lasciare Londra e poi trasferirsi in un villaggio rurale

Mi hai fatto cancellare quella foto dal mio telefono

Ma chiudo gli occhi, vedo ancora quell’immagine

Non la inseguirò, il mio cuore non c’è, è finita

Troppo lontano, non posso rimediare, l’ho perso, il danno è fatto

Beh, hai bisogno della luce solo quando fa buio

Ti manca il sole solo quando inizia a nevicare

Sai di amarla solo quando la lasci andare

Mm-mhm, va bene

Sai solo di essere stato in alto quando ti senti in basso

Odi le strade solo quando ti manca casa

Sai di amarla solo quando la lasci andare

Hai detto che la figa è mia, quindi perché l’hai lasciata andare?

Sei proprio una stronza

Ho chiamato quattro volte su un numero privato, mi sento come un verme, uh

So che c’è un sacco di pesce nel mare, ma anche se mi sono scopato quelle ragazze, ho te nella mia mente

Quando hai fatto sesso con quei ragazzi, hai desiderato che fossero me?

Le giro e le metto a pecorina, non le scopo nemmeno alla missionaria

Non c’è intimità e in più, è obbligatorio quando ho scopato quella stronza

Non mi tolgo nemmeno i calzini e non so nemmeno perché l’ho fatto

Appena ho finito, me li tolgo

E quel che è peggio, so che sta dicendo ai suoi amici che l’ho fatta a pezzi

Non so cosa fai quando non siamo insieme

Mi fa impazzire, perché non riesco nemmeno a fermarti

Ho digitato i tuoi dati bancari e ti ho mandato una busta, sono ricco, del tipo: “Stronza, sbloccami”

Fai in fretta, puoi farlo subito?

Se non vuoi darmi il tuo amore gratis, lo comprerò, dimmi solo quanto mi costerà

Il tuo nuovo uomo non ha nulla da invidiare a me

Fanculo il tuo stipendio annuale, posso farlo io.