Il testo e significato di Pensando a lei, Shiva campiona Replay e vola nei trend di Youtube Shiva ha pubblicato da poche ore il video ufficiale di “Pensando a lei”, campionando la hit “Replay” di Iyaz e strizzando l’occhio a Central Cee.

A cura di Vincenzo Nasto

Shiva e Iyaz

A spasso tra i primi anni 2000 e la drill inglese, "Pensando a lei" è il nuovo singolo di Shiva, arrivato in tendenza su YouTube e con il video ufficiale pubblicato da poche ore. Il cantante milanese, dopo alcuni mesi di battibecchi social che hanno visto la presenza di alcuni artisti di San Siro, Simba La Rue e Rondodasosa su tutti, ha pubblicato da alcuni giorni il nuovo singolo, una traccia che campiona il successo del 2009 "Replay" di Iyaz, ma soprattutto strizza l'occhio a Central Cee. Il nuovo fenomeno della musica britannica ha pubblicato lo scorso 10 settembre 2021 il singolo "obsessed with you", un brano che farà parte del suo nuovo mixtape "23", annunciato lo scorso 28 gennaio. I due singoli sembrano far camminare su due rette parallele, sia musicalmente che come struttura narrativa del brano, una canzone d'amore a tutti gli effetti.

Il significato di Pensando a lei

"Pensando a lei", che vede come autori del brano Shiva, FinesseGTB, Adam11, Jason Derulo, J.R. Rotem, Iyaz, Sean Kingston, Nathanael John e Tarek, mostra già dalle prime note il sample di uno dei brani più famosi dei primi anni '10 del 2000: stiamo parlando di "Replay" di Iyaz. Il singolo conquistò allora tre dischi di platino negli Stati Uniti, ma anche uno in Italia, presente tra i brani estivi più apprezzati dell'anno. Dopo l'introduzione con "Replay", il brano racconta la storia d'amore tra Shiva e la sua partner, un rapporto che analizza nel tempo anche le differenze rispetto al passato, come afferma quando canta: "Sono passato da avere niente a darti quello che vuoi". La consapevolezza di un amore che potrebbe estinguersi un giorno tormenta il cantante, che dopo aver riflettuto su tutto ciò che la relazione gli ha regalato, conclude con: "L’amore non dura per sempre, allora viviamo nel mentre. Spezziamo ‘ste regole perché tu sei shawty’s like a melody in my head". Si sono susseguite negli ultimi mesi voci sull'avvicinamento tra Shiva e una vecchia conoscenza del rap italiano: la fitness model Roberry C, nome d'arte di Roberta Carluccio. La ragazza ha avuto una lunga relazione con il rapper Boro Boro, ma negli ultimi mesi la situazione sembra precipitata, con attacchi social e alcuni freestyle del cantante contro la modella e creator di TikTok.

Il testo di Pensando a lei

Shawty’s like a melody in my head

That I can’t keep out, got me singin’ like​ (Oh-oh-oh-oh)

Na-na-na-na, everyday (Alza il volume nelle cuffie)

It’s like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay (Nella notte sto pensando a lei, yo)

Shawty’s like a melody in my head (Uoh, yo)

(Chi l’avrebbe detto?) That I can’t keep out, got me singin’ like​ (Oh-oh-oh, yo)

Na-na-na-na, everyday (Sto pensando a lei, yo)

It’s like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay (Yo, nella notte sto pensando a lei, yo, yo)

Baby, non vuoi un trap boy (Boy)

Quindi non come noi (Noi)

Sono passato da avere niente a darti quello che vuoi (Vuoi)

Le chiavi del cuore non han doppioni, io non ho altre opzioni (No, no)

Se non cercarti per tutti i luoghi più delle distrazioni

Si può pensare io sia un bugiardo quando le dico che è tutto okay

Non sa che all’inizio avevo paura anche solo a approcciarmi a lei

La prima volta, quando ti ho vista, sei nella testa come un replay

Da amici a chiamarci “honey”, sì, penso troppo ai money

Avrai il DM pieno (Uh), sei ancora più bella

Quando non ti trucchi e mi rubi l’abbigliamento

Speravo mi dessi una chance

Tu che camminavi da sola nel centro (Milano)

Stai diventando il mio centro (Milano)

Il mio mondo sta prendendo senso (Uoh-oh-oh-oh-oh-oh)

Chi l’avrebbe detto, sei come una–

Shawty’s like a melody in my head (Uoh-oh-oh)

That I can’t keep out, got me singin’ like​ (Yeh-eh-eh)

(Nella notte sto pensando a lei) Na-na-na-na, everyday

It’s like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay (Nella notte sto pensando a lei, a lei)

Shawty’s like a melody in my head (Uoh-oh-oh-oh-oh-oh)

That I can’t keep out, got me singin’ like​ (Nella notte penso a lei, uoh-oh)

Na-na-na-na, everyday (Nella testa come un replay, yo, nella testa come un replay)

It’s like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay (Uoh-uoh, nella testa come un replay, replay)

(Uoh-uoh, baby, senti)

Sei la mia modella con le Nike ai piedi

Sei la mia scelta, tu sei la mia melody

Sei troppo bella per ‘sti grattacieli sempre spenti, yo

Dentro ai miei occhi tu che cosa vedi? Guardiamo un sacco di film

Ma quando provi a guardare dentro i sentimenti

Tu ti spaventi (Quindi)

Le ragazze in giro non fanno altro che lasciarmi più sporco

Ho scoperto che per te valgo molto

Quello che vivo non è mica un gioco (No, no)

È evidente che sei l’unica nel tuo genere

E mi hai trascinato la mente

La fila per te è piena di gente, c’è chi direbbe:

“Troppo giovani per legarci assieme” (Milano)

Battiti, stop, tu miri e shot, lasci un vuoto permanente (Pow-pow)

Lei sempre hot, come una Glock: o mi ammazza o mi protegge (Pow-pow)

L’amore non dura per sempre (No, no)

Allora viviamo nel mentre (Uoh-oh-oh-oh-oh-oh)

Spezziamo ‘ste regole perché tu sei–

Shawty’s like a melody in my head (Uoh-oh)

That I can’t keep out, got me singin’ like​ (Yeh-eh-eh)

(Nella notte sto pensando a lei) Na-na-na-na, everyday

It’s like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay (Nella notte sto pensando a lei, a lei)

Shawty’s like a melody in my head (Uoh-oh-oh-oh-oh-oh)

(Uoh-oh-oh, nella notte penso a lei) That I can’t keep out, got me singin’ like​ (Uoh-oh, nella notte penso a lei)

Na-na-na-na, everyday (Nella testa come un replay, yo, nella testa come un replay)

It’s like my iPod stuck on replay, replay-ay-ay-ay (Uoh-uoh, nella testa come un replay, replay, uoh-uoh)

Da Iyaz a Nelly, i sample dei primi anni ‘2000

Si possono notare alcuni parallelismi tra le carriere di Capo Plaza e Shiva: dalla loro vicinanza a Esse Magazine, ad alcuni rapporti con la scena inglese. Infatti Capo Plaza e Rondodasosa la scorsa estate avevano collaborato nel remix di "Body" di Tiom Wayne e Russ Millions, mentre per Shiva solo alcune settimane fa era stato pubblicato "Aston Martin" con Headie One. I due artisti hanno collaborato anche in passato con la traccia prodotta da Ava "Holly e Benji", ma sicuramente il termine che li avvicina di più sembra essere l'utilizzo di sample di hit americane dei primi anni 2000. Basta osservare la scelta di Capo Plaza in "Street", traccia contenuta nel secondo disco "Plaza", in cui viene campionato "Dilemma" di Nelly e Kelly Rowland, mentre per Shiva "Pensando a lei" è stata l'occasione di utilizzare un sample di "Replay" di Iyaz.