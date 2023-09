Tommaso Paradiso con Marco Rissa per Sensazione stupenda: si sente l’eco dei Thegiornalisti? Tommaso Paradiso ha pubblicato il suo nuovo singolo Sensazione Stupenda: nelle sue stories Instagram appare una foto con Marco Rissa, ex chitarrista dei Thegiornalisti.

A cura di Vincenzo Nasto

Tommaso Paradiso e Marco Rissa 2023, foto Instagram Account @tommasoparadiso

Nelle scorse ore, Tommaso Paradiso ha pubblicato su tutte le piattaforme di streaming il primo singolo estratto da Sensazione Stupenda, il nuovo album in uscita il prossimo 6 ottobre e che anticipa il tour invernale nei palazzetti per l'autore romano. Si tratta della titletrack, prodotta da Matteo Cantaluppi e che presenta le prime immagini del nuovo album del cantante, a un anno da Space Cowboy. Sulla sua pagina Instagram, l'autore ha voluto raccontare al pubblico la genesi del brano, sottolineando come la canzone abbia, prima di tutto, aiutato a fare pace con il suo passato, trasformandolo in una "sensazione stupenda".

Nel messaggio pubblicato nelle storie Instagram, Tommaso Paradiso ha scritto: "A mezzanotte (esce) Sensazione Stupenda. La definirei la classica traccia numero 1 di un disco. Apre le danze. Apre i concerti. Mi piacerebbe dirvi di cosa parla e perché l'ho scritta ma non vorrei influenzare la vostra immaginazione e la vostra fantasia che hanno il sacrosanto diritto di volare libere quando ascoltano la musica. Posso solo suggerirvi che per me questa canzone è stata ed è una liberazione. Fare pace col negativo e saperlo trasformare in una sensazione stupenda". Ha incuriosito il pubblico la discrezione con cui Paradiso ha deciso di non voler influenzare i fan, ma dalla foto successiva sembra essere chiaro ciò che fotografa l'espressione "fare pace col negativo".

Infatti, al fianco di Tommaso Paradiso, nella foto successiva è apparso Marco Antonio "Rissa" Musella, chitarrista della formazione che con il batterista Marco Primavera formavano i Thegiornalisti. Proprio un loro scontro social aveva sancito la fine del gruppo nel settembre 2019, quando Paradiso annunciò di voler pubblicare, da lì in poi, brani solisti: il loro ultimo concerto era arrivato il 7 settembre, chiudendo un cerchio al Circo Massimo. Prove di riavvicinamento erano arrivate anche l'anno successivo, quando proprio Musella aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto del concerto nell'antico circo romano.

Dopo la foto con Rissa, a rendere ancora più chiare le possibilità di un ritorno dei Thegiornalisti, c'è un video nella story successiva, che riprende un dialogo tra lo stesso Rissa e Paradiso. L'autore di Sensazione Stupenda, in chiave ironica, annuncia la partecipazione di Rissa al suo prossimo tour nei palazzetti, che comincerà al Palazzetto dello sport di Roma il prossimo 16 novembre: "Qualcuno dice che suonerai con me nel prossimo tour" mentre Rissa sottolinea come a novembre arrivi il suo compleanno. A fugare i dubbi rimasti sulla partecipazione di Rissa al tour di Tommaso Paradiso, il cantante chiosa: "Lo festeggeremo sul palco allora, ciao".