Tim Summer Hits 2022, la scaletta della puntata stasera in tv: cantanti e ospiti dell’11 agosto Questa sera, giovedì 11 agosto, andrà in onda il best of di Tim Summer Hits, il programma musica con le canzoni dell’estate, condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu.

A cura di Redazione Music

Questa sera, giovedì 11 agosto, andrà in onda l'ultima puntata di Tim Summer Hits, lo show musicale di Rai2 che questa sera proporrà un best of delle puntate precedenti. Condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, Tim Summer Hits ha portato nelle case degli italiani alcuni dei tormentoni che hanno caratterizzato questa estate musicale, proponendosi come una delle alternative estive del panorama musicale in tv. Registrato a Piazza del Popolo a Roma, a Piazzale Fellini a Rimini e a Portopiccolo (Ts), il programma ha accompagnato gli spettatori di rai2 per tutto il mese di luglio e questa sera andrà in onda per l'ultima volta.

La scaletta di Tim Summer Hits Best of per la puntata dell'11 agosto

Sarà una puntata speciale in cui si potranno rivivere i momenti più belli del tour, con una selezione degli artisti e delle canzoni che hanno caratterizzato le puntate precedenti. Ad alternarsi sul palco ci saranno Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Blanco, Boomdabash e Annalisa, Michael Bublè, Coez, Elisa, il trio composto da Fedez, Tananai e Mara Sattei, Fabri Fibra e Maurizio Carucci, Ghali, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Lazza, Marracash, Ana Mena, Marco Mengoni, Mika, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Rkomi, Luigi Strangis, Tananai. Tutti protagonisti delle canzoni che sono state tra le più trasmesse dalle radio italiane e più ascoltate in streaming.

Tim Summer Hits 2022 stasera in tv, gli orari e dove vederlo

Come sempre anche la puntata speciale sarà possibile vederla su Rai2, in prima serata, a partire dalle 21.20. TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV. Per chi vuole sarà anche possibile seguire la trasmissione su RAI Radio2, sempre a partire dalle 21.20.