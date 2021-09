TikTok è anche classica: concerto del pianista che ha suonato per Fedez e Chiara Ferragni Il pianista Alessandro Martire, che nelle scorse settimane aveva accompagnato Fedez nella dedica d’amore alla moglie Chiara Ferragni per il loro terzo anniversario di nozze, terrà un live speciale su TikTok, un concerto su una piattaforma mobile posta nel lago di Como, portando la classica a un pubblico giovanissimo.

Siamo abituati a pensare TikTok esclusivamente come una piattaforma con un target giovanissimo, pieno di ragazzini che ballano, di musica esclusivamente per un target di teenager, eppure a ben vedere tra le sue maglie si scoprono anche percorsi diversi, creator che lavorano con la cultura, con le lingue, e anche a livello musicale le cose non sono solo come sembrano nei primi due scroll della pagina. È la stessa TikTok a lavorarci e, per esempio, al concerto sott'acqua di Blanco, nome d'oro della nuova musica italiana, affianca anche un'iniziativa che ha come protagonista la musica classica che sarà protagonista il 20 settembre a partire dalle 19.

Un concerto su una piattaforma sul lago

Il pianista Alessandro Martire, infatti, permetterà agli utenti del social cinese di vivere un'esperienza particolare, ovvero un concerto su una piattaforma mobile posta nel lago di Como. Il concerto è stato registrato in esclusiva proprio per TikTok a fine agosto in occasione dell'ultima edizione del Floating Moving Concert, suonando su questa piattaforma, appunto, trainata da un motoscafo. Un'immagine che forse non sarà completamente nuova a chi segue le cose del gossip, perché Martire e la sua piattaforma acquatica erano stati protagonisti anche della dedica che Fedez aveva fatto alla moglie Chiara Ferragni in occasione del loro terzo anniversario. Il pianista, infatti, aveva accompagnato il rapper nella sua dedica d'amore, anticipando il suo nuovo singolo "Meglio del cinema".

Dove guardare il concerto

Il concerto sarà visibile sia dal profilo di TikTok Italia (@tiktok_it) e dell’artista (@alessandro_martire): "Sono molto contento di aver realizzato per il terzo anno consecutivo il Floating Moving Concert, un progetto che porto avanti con tanta passione e determinazione. Quest’anno il pubblico – dopo l’edizione online dell’anno scorso – ha avuto la possibilità di partecipare in presenza all’evento. Ora, grazie a TikTok LIVE, la community globale di TikTok potrà vivere l’emozione e lasciarsi intrattenere da questo spettacolo che unisce musica, natura e bellezza e questo mi rende contento e orgoglioso. Sarà un viaggio emozionante attraverso la musica tratta dai miei album, per l’occasione suonata nel bel mezzo del lago di Como, mio luogo natale e continua fonte d’ispirazione".

Chi è Alessandro Martire

Classe 1992 Alessandro Martire è un artista molto conosciuto nel mondo della classica e non solo, ache all'estero. Parte del roster della Carosello (etichetta di Coez, Diodato, Ghemon, tra gli altri) si è laureato in Scienze e Politiche Internazionali presso l’Università degli Studi di Milano, cominciando a comporre all'età di 15 anni. Ciò che lo differenzia da molti colleghi è la capacità di innesto di pop e crossover nelle trame della classica, che lo hanno portato a girare il mondo live e a collaborare con grandi marchi internazionali che hanno scelto le sue musiche per spot e colonne sonore