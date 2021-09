Chi è Alessandro Martire, il pianista che ha accompagnato Fedez nella dedica a Chiara Ferragni Se l’incredibile sorpresa di Fedez a Chiara Ferragni per il terzo anniversario di matrimonio vi ha impressionato, è anche grazie alle note di Alessandro Martire. Il pianista, classe 1992, ha accompagnato il rapper milanese nel nuovo brano dedicato alla moglie, per poi continuare con il suo repertorio sulla piattaforma galleggiante sul Lago di Como.

A cura di Vincenzo Nasto

Se tutti sono rimasti affascinati dalla dedica di Fedez alla compagnia Chiara Ferragni sulla piattaforma galleggiante nel Lago di Como, il merito è stato anche di Alessandro Martire. Il classe 1992 è il pianista che si è esibito insieme a Fedez nel nuovo brano dell'artista milanese, per poi dedicare alla coppia, che festeggiava i tre anni di matrimonio, il suo repertorio musicale, tratti dal suo ultimo album "Share the world". Un momento speciale anche per lui, contattato negli ultimi giorni dal cantante, dopo esser rimasto di stucco di fronte alle immagini dello scorso 31 agosto a Cernobbio, dove si è tenuto il Floating Moving Concert. Il festival, ideato e organizzato dallo stesso Martire, dopo lo streaming dello scorso anno è ritornato in presenza sul lago, con l'iconico pianoforte Waves, esemplare unico a forma di onda, disegnato dallo stesso artista. In accordo con TikTok, il prossimo 20 settembre, sarà trasmessa in esclusiva la sua esibizione al Floating Moving Concert alle ore 19 sulla piattaforma.

La sua esibizione sulla piattaforma per la dedica di Fedez a Chiara Ferragni

"Giuro, mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita e litigare con te è meglio del cinema”. Sono state queste alcune delle parole dedicate a Chiara Ferragni da parte del marito Fedez per festeggiare nelle scorse ore il terzo anniversario di matrimonio. Sulla piattaforma galleggiante sul lago di Como, dove è avvenuta la sorpresa all'imprenditrice digitale, ad accompagnare Fedez c'era il pianista Alessandro Martire, etichetta Carosello Records, uno degli artisti più innovativi della nuova musica classica italiana, come dimostra il successo del suo ultimo album "Share the world". Il giovane pianista ha potuto regalare alla coppia un momento fantastico, risuonando anche parte del suo repertorio, che cerca di unire la musica alla natura circostante, una delle qualità che ha attratto Fedez, come dichiarato dallo stesso Martire al IlFattoQuotidiano.it. A impressionare è anche il pianoforte Wales, un particolare strumento a forma di onda che è diventato il tratto identificativo dell'artista e del luogo che rappresenta attraverso la sua musica.

Il tour internazionale e il nuovo album a fine anno

Un nuovo compositore, come si descrive lo stesso Martire, in grado di riuscire a unire più anime della musica classica, da quella pop, a quella minimalista, in grado di riuscire a traslare anche il mercato musicale e far apparire la sua musica in alcuni tra gli spot internazionali più importanti: da National Geographic a Allianz fino ad Alitalia. Nel frattempo, il musicista ha comunque girato il mondo con la sua musica, con già all'attivo tour in Cina, Russia, Corea, Stati Uniti, e ha dichiarato nell'intervista rilasciata a IlFattoQuotidiano.it che nei prossimi mesi è in programma l'uscita del suo nuovo album, dove sperimenterà anche l'elettronica nei suoni del suo pianoforte.