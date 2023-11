Testo, video e traduzione di Valentine, i Maneskin e l’amore in decadenza che consuma I Maneskin hanno pubblicato, nelle scorse ore, la repack del loro ultimo album Rush, con cinque brani inediti: tra questi anche Valentine. Qui testo, video, traduzione e significato di Valentine.

A cura di Vincenzo Nasto

Maneskin, foto del video ufficiale "Valentine"

A 10 mesi di distanza, i Maneskin hanno pubblicato nelle scorse ore una re-pack del loro disco Rush!, intitolata Rush! (Are u coming?), riprendendo anche il titolo del singolo pubblicato lo scorso 1 settembre. Ai 17 brani originali la band ha deciso di aggiungere altri cinque inediti, tra cui oltre alla già citata Honey (Are u coming?), ci sono Valentine, Off my Face, la già anticipata The Driver, protagonista nei loro ultimi concerti e, infine, Trastevere. Rush! diventa quindi un progetto che attraversa tutto il 2023 e che accompagna anche il tour internazionale della band, che si esibirà il prossimo 20 novembre in Australia a Brisbane per poi volare a Singapore e in Giappone, prima di chiudere il viaggio alla AO Arena di Manchester il prossimo 19 dicembre. Ma andiamo a vedere il testo, il video, la traduzione e il significato di Valentine.

Il testo di Valentine

Wasted in love

Misunderstood

Baby it’s harder to breathe

When you’re gone

So I hold in my hands

Pictures of you

And dream of the day you were eating for two

All this love

I’m so choked up

I can feel you in my blood

All this lust

For just one touch

I’m so scared to give you up

Valentine

My decline

Is so much better with you

Valentine

My decline

I’m always running to you

Valentine

Valentine

Crazy in love

Daisy in bloom

Black hearts for pupils

I’m pacing the room

And I cover myself

In tattoos of us

And dream of the day

We embrace and combust

All this love

I’m so choked up

I can feel you in my blood

All this lust

For just one touch

I’m so scared to give you up

Valentine

My decline

Is so much better with you

Valentine

My decline

I’m always running to you

Valentine

Valentine

All this love

All this love

All this love

All this love

All this love

All this love

Il video di Valentine

Il video ufficiale di Valentine, pubblicato nelle scorse ore e già in tendenza su YouTube Italia, è stato diretto dal regista George Gallardo Kattah. È la prima volta che si incrociano le strade della band romana e del regista colombiano, che in passato aveva prodotto piccoli cortometraggi per i brani della giovane cantante statunitense Upsahl. Le riprese, avvenute a Città del Messico, sono completamente in bianco e nero e ritraggono la band in un'ala di un edificio, ricoperto da specchi e lampadari luccicanti. Una prova in cui a risaltare principalmente è la mimica facciale del frontman Damiano David e del chitarrista Thomas Raggi, ripresi mentre sopra le proprie teste il lampadario dondola.

La traduzione di Valentine

Perso nell’amore

Incompreso

Bambino, è più difficile respirare

Quando te ne vai

Quindi tengo tra le mani

Foto di te

E sogno del giorno in cui mangiavi per due

Tutto questo amore

Sono così soffocato

Posso sentirti nel mio sangue

Tutto questo desiderio

Per un solo tocco

Ho così paura di perderti

Valentine

La mia decadenza

È migliore con te

Valentine

La mia decadenza

Corro sempre da te

Valentine

Valentine

Pazzo d’amore

Margherite in fiore

Cuori neri come pupille

Sto camminando avanti e indietro nella stanza

E mi copro di tatuaggi di noi

E sogno del giorno

In cui ci abbracciamo ed esplodiamo

Tutto questo amore

Sono così soffocato

Posso sentirti nel mio sangue

Tutto questo desiderio

Per un solo tocco

Ho così paura di perderti

Valentine

La mia decadenza

È migliore con te

Valentine

La mia decadenza

Corro sempre da te

Valentine

Valentine

Tutto questo amore

Tutto questo amore

Tutto questo amore

Tutto questo amore

Tutto questo amore

Tutto questo amore

Il significato di Valentine

Valentine cerca di raccontare una sofferenza nata da una dipendenza del protagonista nei confronti proprio di Valentine. Ci sono più richiami all'immaginario dell'amore come consumo di sé, come quando Damiano David canta: "E sogno del giorno in cui mangiavi per due tutto questo amore" o "Sono così soffocato, posso sentirti nel mio sangue, tutto questo desiderio per un solo tocco". C'è il segno di una grande sofferenza e inquietudine, per esempio, quando canta: "Cuori neri come pupille, sto camminando avanti e indietro nella stanza e mi copro di tatuaggi di noi". Il fulcro del brano è la propria decadenza che si trasforma in dipendenza nei confronti del partner, come quando Damiano canta nel ritornello: "Valentine, la mia decadenza è migliore con te. Valentine, la mia decadenza, corro sempre da te".

Le date del Rush! World Tour

Qui le date restanti del Rush! World Tour dei Maneskin.