Testo, traduzione e significato di El Jefe, Shakira e la tata che ha scoperto il tradimento di Pique Lo scorso 21 settembre, Shakira ha pubblicato il suo nuovo singolo El Jefe con il gruppo Fuerza Rigida: all’interno l’attacco all’ex suocero e la dedica alla tata che ha scoperto il tradimento di Pique. Qui il testo, la traduzione e il significato della canzone.

Shakira, screenshot video ufficiale "El Jefe"

Shakira è tornata. L'artista colombiana ha pubblicato negli scorsi giorni il suo nuovo singolo, El Jefe, in collaborazione con i Fuerza Rigida, un complesso di musica regionale messicana, formato da figli di emigrati. La canzone, influenzata anche dall'uscita del video ufficiale su YouTube, ha raccolto oltre 46 milioni di ascolti, attirando la curiosità del pubblico anche per alcuni riferimenti alla relazione con il suo ex marito Gerard Pique. Infatti nel brano possiamo ritrovare una citazione al suo ex suocero, il padre di Gerard Pique, ma anche a Lili Melgar, la tata dei figli della ex coppia, che avrebbe aiutato la cantante a scoprire il tradimento dell'ex calciatore del Barcellona. Qui testo, traduzione e significato di El Jefe.

Il testo di El Jefe

Shakira, Shakira

Fuerza Regida

Siete y treinta ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama

Pero no se puede

Llevo a los niño’ a las nueve

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día de mierda

Otro día en la oficina

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz

Me tiene de recluta

El muy hijo de puta, yeah

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura

Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz

Me tiene de recluta (Te tienen de recluta)

El muy hijo de puta (El muy hijo de puta)

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Tienes un jefe de mierda que no te paga bien

Tú llegas caminando y él en Mercedes-Benz

Te tiene de recluta

El muy hijo de p—

‘Toy soñando con irme del barrio

Tengo todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

Lili Melgar

Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización

Otro pedo, como siempre, a la ve—

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

La traduzione di El Jefe, la nuova canzone di Shakira

Fuerza Regida

fagli vedere chi sei

7:30 suona la sveglia

voglio essere a letto

ma non posso

porto i bambini alle 9

lo stesso caffè, la stessa cucina

lo stesso di sempre, la stessa routine

un altro giorno di m*rda

un altro giorno in ufficio

ho un capo di m*rda che non mi paga bene

io arrivo a piedi e lui arriva con una Mercedes Benz

mi ha come recluta

il figlio di p*ttana —-

stai sognando di lasciare il quartiere

hai tutto per essere milionaria

gusti costosi, la mentalità

ti serve solo lo stipendio

le bollette si accumulano, essere poveri è uno schifo

la mamma mi diceva sempre che studiare assicura un buon futuro

ho studiato e non è successo niente, dannata vita dura

lavoro più duramente di una str0nza, ma sc0po meno di un prete

che ironia, che follia, questa è una tortura

ti uccidi dall’alba al tramonto e non hai nemmeno un libro

dicono che non esiste male che duri più di cento anni

ma c’è ancora il mio ex suocero che non ha messo piede nella tomba

ho un capo di m*rda che non mi paga bene

io arrivo a piedi e lui arriva con una Mercedes Benz

mi ha come recluta

il figlio di p*ttana —-

Stai sognando di lasciare il quartiere

hai tutto per essere milionaria

gusti costosi, la mentalità

ti serve solo lo stipendio

hai un capo di m*rda che non ti paga bene

ci arrivi a piedi e lui arriva con una Mercedes Benz

ti ha come una recluta

quel figlio di p*ttana

sogno di lasciare il quartiere

ho tutto ciò di cui ho bisogno per essere milionaria

gusti costosi, la mentalità

mi serve solo lo stipendio

Lilly Melgar

questa canzone è per te, non ti hanno risarcita

stai sognando di lasciare il quartiere

hai tutto per essere milionaria

Il significato di El Jefe

Com'era successo nell'episodio 53 del format Bzrp Music Sessions e in Te quedo grande con Karol G, anche questa volta Shakira sembra riferirsi alla sua passata relazione con l'ex calciatore del Barcellona Gerard Pique. In un brano che viene dedicato alla tata dei suoi figli, Lilly Melgar, che appare nell'outro della canzone, la storia sembra raccontare il vissuto della donna e il classismo vissuto a casa Pique. Soprattutto in due momenti, l'attacco alla famiglia Pique è evidente, soprattutto nei confronti del suocero Joan Piqué Rovira. Shakira canta: "Dicono che non esiste male che duri più di cento anni ma c’è ancora il mio ex suocero che non ha messo piede nella tomba". Alla fine del brano, la dedica alla tata Lilly Melgar: "Lilly Melgar, questa canzone è per te, non ti hanno risarcita, stai sognando di lasciare il quartiere, hai tutto per essere milionaria". La donna, nel 2022, mentre era la tata dei due figli della coppia, avrebbe aiutato la cantante a scoprire il tradimento di Pique, venendo poi licenziata dal calciatore.