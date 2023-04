Testo e traduzione di Boat: Ed Sheeran racconta il naufragio tra le onde della depressione A due settimane dall’uscita di Substract, Ed Sheeran ha pubblicato il secondo singolo dal titolo Boat, che segue Eyes Closed: qui testo e traduzione.

A poche settimane dall'uscita di – Substract, Ed Sheeran ha pubblicato il secondo singolo che anticipa il suo atteso album: dopo Eyes Closed arriva Boat, un percorso lineare fino ad ora per il cantante britannico, che ha esplorato le varie sfumature della depressione vissuta negli ultimi anni. La canzone è accompagnata anche dal video ufficiale, diretto dalla regista Mia Barnes, che attraverso le immagini del mare inglese in pieno inverno decide di raccontare il viaggio lungo e tormentato dell'autore di Perfect. Il girato rappresenta metaforicamente la depressione che travolge, come le onde, e Ed Sheeran che cerca riparo sulla barca. Si riprende il filo con le dichiarazioni all'annuncio del progetto, lo scorso 1 marzo, quando aveva confessato che il lavoro con Aaron Dessner, cantautore e producer multiplatino statunitense, aveva avuto effetti terapeutici: "Scrivere canzoni è la mia terapia. Mi aiuta a dare un senso ai miei sentimenti. Nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza cure fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente e mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore. Stavo attraversando una spirale di paura, depressione e ansia". Qui il testo e la traduzione di Boat.

Il testo di Boat

Came in through the embers

Stayed out for the breeze

I need to feel elements to remind me

There’s beauty when it’s bleak

Stuck out long before lights down

What do I breathe? Oh, I know

The more that I love, the less that I feel

The times that I jumped never were real

They say that all scars will heal, but I know

Maybe I won’t

But the waves won’t break my boat

But the waves won’t brеak my boat

Stones crashed on the boardwalk

Wind rushеd through the trees

I’ll keep my eyes peeled

The memories always fall short

Of what we could’ve been

Let that long for last call

What do I need? Oh, I know

The more that I love, the less that I feel

The times that I jumped never were real

They say that all scars will heal, but I know

Maybe I won’t

But the waves won’t break my boat

But the waves won’t break my boat

The more that I love, the less that I feel

The times that I jumped never were real

They say that all scars will heal, but I know

Or maybe I won’t

And the waves won’t break my boat

La traduzione di Boat

È venuto attraverso le braci

Rimasto fuori per la brezza

Ho bisogno di sentire elementi che me lo ricordino

C’è bellezza quando è desolante

Bloccato molto prima che le luci si spengano

Cosa respiro? Oh lo so

Più amo, meno sento

Le volte in cui ho saltato non sono mai state reali

Dicono che tutte le cicatrici guariranno, ma io lo so

Forse non guarirò

Ma le onde non romperanno la mia barca

Ma le onde non romperanno la mia barca

Le pietre si sono schiantate sul lungomare

Il vento soffiava tra gli alberi

Terrò gli occhi aperti

I ricordi sono sempre scarsi

Di quello che saremmo potuti essere

Lascia che desideri l’ultima chiamata

Di cosa ho bisogno? Oh lo so

Più amo, meno sento

Le volte in cui ho saltato non sono mai state reali

Dicono che tutte le cicatrici guariranno, ma io lo so

Forse non guarirò

Ma le onde non romperanno la mia barca

Ma le onde non romperanno la mia barca

Più amo, meno sento

Le volte in cui ho saltato non sono mai state reali

Dicono che tutte le cicatrici guariranno, ma io lo so

O forse non lo farò

E le onde non romperanno la mia barca

Il significato di Boat

Prodotta da Aaron Dessner, Boat rappresenta il secondo capitolo di "- Substract", l'album in uscita il prossimo 5 maggio. Dopo la pubblicazione della ballad piano e voce di Eyes Closed, Boat rappresenta la dispersione dell'artista in mare, affrontando da naufrago le paure e le intemperie della depressione. Anche nel testo, Ed Sheeran descrive queste sensazioni con espressioni come "Dicono che tutte le cicatrici guariranno, ma io lo so, forse non guarirò" o "Terrò gli occhi aperti, i ricordi sono sempre scarsi di quello che saremmo potuti essere, lascia che desideri l’ultima chiamata". Non solo un pensiero arrendevole per l'autore britannico, che nel ritornello ripete: "Ma le onde non romperanno la mia barca", un canto di resistenza ai momenti più bui dei suoi ultimi 12 mesi.

L'uscita del documentario su Disney+

Nel frattempo, il prossimo 3 maggio, il cantante sarà anche il soggetto della docuserie Disney+ Ed Sheeran: The Sum of It All. Il documentario, come annunciato sul profilo Instagram del cantante attraverso i trailer, sarà un viaggio negli ultimi due anni di Ed Sheeran. Filmati che lo vedranno protagonista non solo in studio, ma anche in momenti familiari, con interviste non solo al cantante ma anche a sua moglie e ai suo genitori. Un racconto che vedrà, come anticipato dai trailer, anche alcune scene emotivamente molto provanti, che hanno portato alla creazione del nuovo album "- Substract".