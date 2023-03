Ed Sheeran presenta Eyes Closed: il video del nuovo singolo in esclusiva su TikTok Ed Sheeran, con due video in esclusiva su TikTok, ha annunciato il nuovo singolo Eyes Closed, in uscita il 24 marzo: in attesa di – (Substract) del 5 maggio.

A cura di Vincenzo Nasto

Ed Sheeran 2023, foto di Getty Images

Ed Sheeran, dopo aver annunciato la chiusura di un cerchio con l'uscita di – (Substract) il prossimo 5 maggio, ha fatto una sorpresa ai propri fan attraverso il suo profilo ufficiale di TikTok. Nelle scorse ore è apparso infatti due video di Sheeran, mentre intona le note del nuovo singolo Eyes Closed, mentre in un altro il cantante britannico duetta con due suoi alter-ego. Una performance acustica del brano che potrà essere ascoltata e utilizzata solo dai creator della piattaforma, almeno prima dell'uscita ufficiale del brano il prossimo 24 marzo. Non è la prima volta che Sheeran sceglie TikTok come piattaforma per distribuire la sua musica, basti pensare a quando nel 2021 si esibì con un'anteprima live di Bad Habits al TikTok UEFA EURO 2020 Show, che ha battuto il record della più grande performance musicale LIVE su TikTok con oltre 5,5 milioni di spettatori unici a livello globale.

L'annuncio e il nuovo singolo in esclusiva su TikTok

La melodia di Eyes Closed accende la curiosità dei fan sul prossimo progetto dell'autore britannico, che solo lo scorso 1° marzo aveva annunciato – (Substract). La versione acustica del brano apre una finestra su quello che sarà, a tutti gli effetti per il cantante, una chiusura di un cerchio dopo 10 anni di cantautorato. Sul suo profilo TikTok non ha solo intonato la nuova canzone, ma ha anche confessato alcuni dei motivi che l'hanno portato alla pubblicazione di un lavoro di oltre 10 anni: "Ho lavorato a Subtract per un decennio, cercando di scolpire l'album acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all'inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica e l'arte".

La piattaforma preferita di Ed Sheeran e i numeri raccolti

La scelta di TikTok può essere compresa solo andando a osservare i numeri raccolti dall'autore britannico sulla piattaforma cinese. Il suo profilo, che adesso conta quasi 13 milioni e mezzo di follower e 145 milioni di like, è tra i più interattivi nel suo parco social, ma soprattutto più adatto ai contenuti musicali e non, proposti dall'autore. Basti pensare alla viralità dei suoi video per l'annuncio dell'uscita di Eyes Closed, con l'ultimo che lo vede davanti al pianoforte a intonare piccole parti del brano, che ha raggiunto in un'ora più di 200mila visualizzazioni: complessivamente i due video hanno raccolto quasi 50mila like. Oltre alla possibilità di duettare con Ed Sheeran, i creator e fan di Sheeran stanno sottolineando come il cantante si sia aperto a un ritorno acustico "al passato", riaprendo di nuovo i libri della memoria, come in X del 2014.