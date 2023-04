Testo e significato di Orange di Sfera Ebbasta e Luciano, ora la drill piace a tutti Dopo Zonda di Lazza, anche Sfera Ebbasta punta diretto alle sonorità drill con Orange, in collaborazione con il rapper tedesco Luciano. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Luciano e Sfera Ebbasta, foto di Video Ufficiale Vevo

Nelle scorse ore è stato pubblicato il nuovo singolo di Sfera Ebbasta. Si tratta di Orange, in collaborazione con il rapper tedesco Luciano. Il brano prodotto da Drillionaire, Geenaro & Ghana Beats abbraccia le sonorità drill che ci accompagneranno nei prossimi mesi. Orange non è la prima collaborazione italiana del rapper Luciano, che solo due anni fa era stato protagonista di un feat con Capo Plaza in Ferrari, contenuto nel suo album Plaza. Tra gli episodi più fortunati del progetto, Luciano potrebbe rappresentare solo il primo passo d'avvicinamento al nuovo progetto musicale di Sfera Ebbasta, un album che vada a rinforzare il suo posizionamento nella scena rap a due anni da Famoso e a un anno dall'Ep Italiano con il producer giamaicano Russian. Qui il testo e il significato di Orange.

Il testo di Orange

Yay

Young rich negros, ja

Yeah

Europe connect (Diego) (Geenaro), yeah

(So, I'm goin’ to Ghana)

Drru-tu-tu

[?] informers, Lambo' Urus orange

Blick nach vorne, Kickdown vor, Bitch, leg kein Auge

[?] informers, Lambo' Urus orange

Blick nach vorne, Kickdown vor, Bitch, leg kein Auge

Vroom, vroom, Ferrari foreign

Guck, die Glock-9 legt dich flach, mach’ Flucht im Porsche

Vroom, vroom, Ferrari foreign

Guck, die Glock-9 legt dich flach, mach' Flucht im Porsche

Fumo cime che sembrano pop-corn

Lei mi guarda, vuole fare un porno

Dico: "Baby, c'ho un figlio, non posso"

Mi risponde che vorrebbe il prossimo (Ahah, ahah)

Ventuno grammi, la mia anima pesa meno del pеndente che ho al collo (Pow)

Guardami mеntre prendo il decollo (Pow)

In privato saltiamo i contro– (Pow-pow-pow-pow)

Fumiamo a bordo (Grr)

Giro su una Lambo nera nella via

Te l'avevo detto: "Ce la farò anch'io"

Mio fratello scappa dalla polizia (Bu-bu-bu-bu)

Dentro il bagagliaio tiene qualche chilo

Fogli viola, money, euro (Grr)

Passano i controlli nella sua Louis Vuitton (Vroom)

Vroom-vroom se passiamo nel block

Parlando di business quando squilla l'iPhone

Murciélago

Parlo con Cristo, ballo col diablo, murciélago

Merce al dettaglio, euro a ventaglio, salvadanaio (Pss, pss)

Io con lei cardio, mi sembra Cardi, lo muove piano (Grr)

Halo, halo (Haha; brr, tu-tu-tu)

Halo, halo

informers, Lambo' Urus orange

Blick nach vorne, Kickdown vor, Bitch, leg kein Auge

Informers , Lambo' Urus orange

Blick nach vorne, Kickdown vor, Bitch, leg kein Auge

Vroom, vroom, Ferrari foreign

Guck, die Glock-9 legt dich flach, mach’ Flucht im Porsche

Vroom, vroom, Ferrari foreign

Guck, die Glock-9 legt dich flach, mach’ Flucht im Porsche

Lambo-Trucks, präsent auf Street in Italian Whips (Ih-yeah)

Passenger, Street-Baddies mit mir, Auftreten legit (Mwuah)

10k-Dress, Louis, Chanel, Babygyal auf Kurs (Boh, boh, boh)

Travel in Jets, mein Horizont groß, Babygirl auf [Boss?] (Yeah)

Show me respect, I been in the streets und immer noch Gigs

Selfmade, ich sitz' in Jeans, mein Brother with Glocks, don’t fuck with us (Yeah)

Pu-, pu-pull up in Milano

Pu-pull up in Lambos

So seductive, pull up with girls

Pull up with bros mit Sfera Ebbasta

Yay, haha (Brr, tu-tu-tu)

informers , Lambo' Urus orange

Blick nach vorne, Kickdown vor, Bitch, leg kein Auge

informers , Lambo' Urus orange

Blick nach vorne, Kickdown vor, Bitch, leg kein Auge

Vroom, vroom, Ferrari foreign

Guck, die Glock-9 legt dich flach, mach' Flucht im Porsche

Vroom, vroom, Ferrari foreign

Guck, die Glock-9 legt dich flach, mach’ Flucht im Porsche

Il significato di Orange

Ci sono due aspetti di Orange, che estratti dal contesto puramente musicale, possono far riflettere sul periodo del rap italiano. Se la scorsa settimana, Zonda di Lazza, aveva aperto la solita discussione sul product placement, Orange non si sottrae da questa narrazione con l'effetto Lamborghini. Ma se possiamo osservare come le case automobilistiche puntino in questo momento su profili urban di un certo calibro, la cosa più interessante che Orange, come Zonda ci dimostra, è la scelta di due artisti, al top del gioco, nel lanciarsi in episodi drill, non lasciando più sole le nuove generazioni, aka Rondodasosa, a proliferare in quel mercato. Orange, nelle strofe di Sfera Ebbasta, tributa anche una hit del passato del rapper di Cinisello, Mercedes Nero con Izi e Tedua, quando canta: "Giro su una Lambo nera nella via, te l'avevo detto, ce la farò anch'io".

Chi è Luciano e la collaborazione con Capo Plaza

Ma chi è Luciano? Il volto è ormai conosciuto nel mondo urban italiano, e non solo per le collaborazioni in Ferrari con Capo Plaza e in Orange adesso, con Sfera Ebbasta. Con sette milioni e mezzo di ascoltatori mensili, Luciano rappresenta uno dei artisti urban più ascoltati in Germania: ha collaborato non solo con artisti italiani, chiudendo le sue barre anche in brani come Bamba con i britannici Aitch e BIA. Anche Luciano, come alcuni degli interpreti più seguiti nel rap game italiano, sta attraversando la fase "millennial" nei sample dei propri brani: nel 2022, uno dei suoi brani più ascoltati, Beautiful Girl con oltre 130 milioni di stream, riprendeva le note della hit di Sean Kingston omonima.