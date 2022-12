Testo e significato di Lo-fi For U, Tedua canta la generazione trap di “Bimbi” cresciuta senza padri Tedua è tornato con un nuovo singolo, “Lo-fi For U”, in cui ringrazia la generazione trap del 2016, da Sfera a Ghali passando per Izi e Charlie Charles.

A cura di Vincenzo Nasto

Tedua 2016–2022, foto di Comunicato Stampa

Alla fine basterebbe solo guardare la foto del passato, con quel miscuglio di nostalgia mista a smarrimento, per capire quanto "Lo-fi For U", il nuovo singolo di Tedua a un anno e mezzo dall'Ep "Don't Panic", sia il ritratto di una generazione di artisti, più che musicale. Il brano riprende un classico dell'evoluzione "2016" italiana, "Bimbi", quello che da i fan è considerato una delle istantanee migliori della scena hip hop italiana, che vedeva Charlie Charles alla produzione, e sulla traccia nomi del calibro di: Tedua, Sfera Ebbasta, Ghali, Rkomi e Izi. Quello che sarebbe diventato un dream team, nato tra Milano e Genova, che avrebbe cambiato i connotati dell'industria discografica italiana.

Il significato di Lo-fi For U

Cosa unisce tutti questi artisti? Vita vera, citando lo stesso Tedua, un racconto che va da zona 7 e 8 di Milano fino a Genova, un rumore di treni e e rotaie che hanno colmato il vuoto genitoriale. Come spiegato nel documentario "La nuova scuola genovese" di Claudio Cabona, è il viaggio e il ritorno alla città ligure una delle prime ispirazioni di Tedua, i palazzoni e i vicoli. Lo stesso contrasto che nasce nel brano, un ringraziamento alle persone, che rimangono vicine, come Sfera Ebbasta, Ghali, Rkomi e Izi, ma anche Chris Nolan e Charlie Charles.

Dall'altra parte registrano una distanza, allontanamenti per evoluzioni di carriere agli antipodi rispetto alle fase iniziali. Ma non può che rimanere un inno celebrativo non solo per gli artisti che hanno rotto la parete della musica "popolare" italiana, ma anche per una generazione di ascoltatori, investita emotivamente dal ciclone del 2016.

Sfera e Tedua 2016, foto di backstage di "Bimbi".

Il testo di Lo-fi For U

Ladies and gentlemen

Sto esagerando

Okay, Shune, la saga continua

Lo-fi four (Ah)

(T-E-D, baby)

Lo-fi for me, lo-fi for you

(Okay, Ryan)

That's Shune, am I right?

(Tedua)

Ringrazio Charlie innanzitutto per la pazienza che ha avuto

Grazie a lui ho conosciuto Chris

Su una panchina rollava weeda, io il fumo

Eravamo in villa a Seguro (Eh yo)

Arrivavo col cinquantino rosso

Milano Est, Milano Ovest, in circonvallazione un freddo addosso

Il cavo dell'acceleratore rotto

E mi ricordo a quei tempi stavo sui venti

Dicevi: "Quante rime inventi"

Condizionavo gli altri (Uh)

Correggevano il mio stile a tempo sui quattro quarti (Uh)

Io invece dritto contro il muro

Quando rimo, chiudo gli occhi

Sopra un treno regionale che porta al mio futuro

E a tutte le fermate vedo scendere qualcuno, ah, ti assicuro

In quei momenti senti solo i consigli del coach all'angolo

Non badi al pubblico, al casino che faranno, no

Me ne sbattevo del metronomo (Ehi)

Esuberante, logorroico (Yo)

Per molti un problema cronico, per altri un flow da fenomeno

Sfera l'aveva capito come al solito

Io non sapevo usare i social, avevo una maglia rossa Ralph Lauren tarocca

A differenza di Giona che mi dava consigli sul come si posta

Col tempo ho imparato così tanto da quel ragazzo

Spero di avergli lasciato qualcosa in cambio

O mi sentirei in debito un sacco (Yo, in debito un sacco)

Ringrazio Ghali, così lungimirante in quegli anni con le idee di marketing (Ehi)

Io e i ragazzi eravamo più provinciali, addetti al catering

Pensa che mi propsavi, avevo solo sedici anni

Tu già te la comandavi, Rap'n'Roll, Troupe D'Elite

Mi dicevi: "Sali (Su) a Milano che ce la fai" (Tu)

Senza manuale su come inseguire i sogni (Eh)

Sul come parlare ai sordi (Parlare)

Sul come fare dei soldi

In classifica l'hip hop, non il pop, stronzi (Stronzi)

Ai tempi con me c'era IZI

Ancora in crisi, con il diabete

Prima del film, prima di "Bimbi"

Quanti litigi, ma ancora insieme

Io ti ringrazio per sempre Diego

Siamo cambiati da allora, ma forse è meglio

E questo mi onora, mi rende fiero

Anche se a scuola il diploma non l'abbiam preso (Preso)

È mio fratello quello

Per te faccio un casino in un litigio

È il bambino prodigio con un etto nello zaino

Vai a letto, ma è sempre casa di un altro

E tra i bimbi di "Bimbi" nessuno che mi somigli quanto Rkomi (No)

Non parlo di metrica, non parlo del flow o i suoni

Siamo figli dei film visti insieme nei blocchi

Anche se con due caratteri opposti

Mi parli sempre con gli occhi e i ricordi

Fanno a gara per saltare fuori (Saltare fuori)

In quegli anni ero spaesato, ho pensato

Un paesano è passato dalla piazza di spaccio a far la star sul palco

E io ti ho spinto a questo e quell'altro

Il tuo talento l'ho sempre ammirato, ma non ne faccio un vanto (Eh)

Ti ho spinto così tanto da averti allontanato

Quando son tornato, avevi un altro sguardo

Più convinto, più coraggio

Il nostro affetto non è cambiato

Nessun conflitto, nessun contratto

Ed è perfetto così

I ragazzi di "Bimbi" ciò che ci può accomunare

È che siam cresciuti tutti senza la presenza di un padre, Tedua

(Lo-fi for you)

(Tedua)

Quando giocavi a pallone per la strada

Prima di tradir la fidanzata

Prima di mollare la scuola

Prima di fuggire di casa

Eravamo bimbi

Eravamo bimbi

(Tedua, Tedua, Tedua)

Per fare i dindi eravamo bimbi

La saga Lo-fi

Ma siamo anche arrivati al quarto capitolo Lo-fi nella carriera del giovane cantante genovese. Un universo consolidato negli anni, e in cui rientra anche "Lo-fi For U", che succede dopo un anno e mezzo a "Lo-fi Drill", contenuto nell'Ep "Don’t Panic", pubblicato nel 2021. La sagra, caratterizzata dalla presenza di Tedua al microfono e di Shune alle produzioni, aveva avuto il suo massimo splendore in "Vita Vera Mixtape", un disco prima del disco pubblicato da Tedua nel 2020, in cui erano presenti "Lo-fi Wuhan" e "Lo-fi Tu". Come per il "Vita Vera Mixtape", ritornano le celebre illustrazioni di Gustave Doré dedicate alla Divina Commedia, nella copertina di "Lo-fi For U".