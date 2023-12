Testo e significato di Ballon d’Or, Gemitaiz e Nayt, El micro de oro e il tributo a Primo Brown Ballon d’Or è il singolo più ascoltato, finora, di QVC10, il nuovo mixtape di Gemitaiz. Il brano, in collaborazione con Nayt, potrebbe essere un tributo alla figura di Primo Brown: qui il testo e il significato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Vincenzo Nasto

Gemitaiz

A tre anni di distanza da QVC9, Gemitaiz è ritornato lo scorso 15 dicembre con il 10° episodio della saga Quello che vi consiglio. Un vero e proprio mixtape da 22 tracce con la presenza di artisti come Fabri Fibra, Madman, Gué, Emis Killa, Massimi Pericolo, Jake La Furia, ma anche e soprattutto Nayt. I due autori romani infatti, sono stati protagonisti del singolo finora più ascoltato del progetto dal titolo Ballon d'Or. Quasi un milione di stream su Spotify per un brano prodotto dallo stesso Gemitaiz: si tratta della sesta collaborazione tra i due autori. La prima, proprio in QVC, questa volta Vol.3, nella traccia May Day: bisogna ritornare indietro al 2012, una vita fa. Qui il testo e il significato di Ballon d'Or.

Il testo di Ballon d'Or

Ehi, ehi

Ah

Ehi, ehi, ehi (Uh)

Big drip (What?), motor sport

Dove andiamo non lo so

Ehi, word is bond

C'ho la scimmia, Donkey Kong, ehi (Uh)

Going back, QVC, only rap, ehi (QVC)

Ballon d'Or, Christian Dior, Johnny Depp, ehi (Ah)

Siamo fuori, siamo freschi, ehi (Uh)

Tu fallisci come il Chelsea, ehi

Spendo pure in una jersey, ehi

Gemi non finisce i versi (No, no), no (Tranquillo, zì)

Guarda come siamo messi, ah

Ehi, ehi, ehi (Uh)

Corro forte come un Lamborghini (Vroom)

Sono culto come Gandolfini (Uh)

Frate', non capisco quando rimi (Uh)

Mando giù questi triangolini (Uh)

LSD therapy, down south come in Tennessee (Ouh)

Hip hop come l'Hennessy

Sì, scemo, vieni a prendеrmi, ah (Scemo)

Non mi dire che non posso farе quello che mi pare

Perché posso fare quello che mi pare sopra il beat, fra', ehi

Fare ‘sta merda è come bere una birra, ehi

Sì, una birra, scemo

Cartine rotte tra bottiglie vuote

Ho una ragione per stare, restare

Tra ‘sti ragazzi, fra', senza la voce

Teste veloci, testare, restare, uh

Dentro una stanza senza fine

Only rap, only rap, only rap

Cambierà il tempo, non cambia me

Only rap, only rap, only rap

Vuoi il rap?

Drammi mai evitati, grandi nevicate

Donne inimicate, brani dedicati

Capi delicati, danni meritati

Bro, cosa siamo?

Anime di dati, carichi elevati

Tagli

Più subiti che recati, sbagli e derivati

Ho subito torti, ma gliel'ho ridati, ehi

Mayday, in alta quota da QVC3

Questa roba è buona, non cucini te

Non uccidi me, forse uccidi il rap, pff, quando mai

Non finché rappo, non finché reggo

Non finché c'è gente sotto, non finché c'è Gem

Gonfi di qualcosa con fighe nel back

Col film della trap, confiderò in me, uoh

Dipendenze che passano all'entrata, tassano le entrate

Passano le donne, passano le droghe

Solo questa roba non mi passa

Se ci fosse ancora Primo, mi direbbe: "Bravo"

Io gli direi: "Brother, sei come mio padre

Nessuno che ti ama ti ha dimenticato mai, mai" (Mai)

Leti, so che ascolterai ‘sta strofa

Io ti penso forte come pochi

Mi dispiace che non ce l'abbiamo fatta

E che ogni volta rovino ogni cosa

Quelli come me

Danno troppo al mondo e tengono poco per sé

Se domani faccio una rapina, tu sarai il bottino

Dillo allo scemo di turno

Brr, pah, pah-pah, tu-tu-tu-tu

Ahahahah, fanculo

Il significato di Ballon d'Or

Ballon d'Or è una delle tracce più ascoltate del nuovo mixtape di Gemitaiz QVC10, con quasi un milione di ascolti nei primi cinque giorni della pubblicazione. Il brano, prodotto dallo stesso autore romano, vede la collaborazione di Nayt e si rivela una delle dediche alla musica rap più legate alla scena romano. Infatti, il titolo del singolo Ballon d'Or, potrebbe essere anche un richiamo alla figura di Primo Brown e al suo ultimo lavoro El micro de oro con Tormento dei Sottotono, prima della scomparsa. Alla figura di Primo si lega ancora di più Nayt, che lo cita nella sua strofa, quando canta: "Passano le donne, passano le droghe, solo questa roba non mi passa, se ci fosse ancora Primo, mi direbbe: Bravo. Io gli direi: Brother, sei come mio padre, nessuno che ti ama ti ha dimenticato mai, mai". C'è anche un richiamo alla prima collaborazione tra Nayt e Gemitaiz, avvenuta nel 2012 in QVC3 nella traccia May Day, quando Nayt canta: "Mayday, in alta quota da QVC3, questa roba è buona, non cucini te, non uccidi me, forse uccidi il rap, pff, quando mai, non finché rappo, non finché reggo".

Le dediche di Nayt a Primo Brown

Non è la prima dedica di Nayt a Primo Brown nelle sue strofe. Come aveva raccontato in un'intervista a Fanpage.it: "Ho conosciuto Primo Brown con il mio primo disco ufficiale, nel 2011, e lui è stato il primo, tra i rapper più affermati, a credere in me e a spronarmi e anche ad accettare di collaborare con me, mettendo la mia musica anche sotto un'altra prospettiva. Mi ha anche aiutato a credere di più in me stesso. Io ho vissuto Primo soprattutto come solista, con le cose più recenti, che per me sono le più belle; magari è un parere impopolare, però c'era una schiettezza e una rabbia in quello che diceva che mi ha ispirato tanto. La sua scomparsa mi ha segnato parecchio". Nayt aveva precedentemente citato Primo Brown ne Gli occhi della tigre, quando canta: "Quando scrivo, penso a quello che ha vinto Sanremo, poi mi manca Primo". Ma nello stesso disco, il terzo episodio di Raptus, è possibile trovare Primo Brown anche in La mia voce: "Sono morti in sei ad un concerto, quando Primo era vivo, dov'eravamo? Ho domande in testa che non cerco, nel mio cuore non c'entro più".