Testo e significato de L’isola delle rose, Blanco e l’amore come isola felice prima del successo Il nuovo anno di Blanco comincia con il singolo e il video ufficiale de “L’isola delle rose”, prodotta da Michelangelo. Qui il testo e il significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Blanco 2023, foto di Bogdan Plakov

Negli scorsi giorni erano comparsi sul profilo ufficiale Instagram di Blanco dei video che ritraevano il cantante, ancora una volta, da solo in mezzo alla natura incontaminata con il proprio cane. Poi l'annuncio, proprio sui social, dopo i cartelloni per Milano, del nuovo singolo "L'isola delle rose", ancora una volta accompagnato dal fidato producer Michelangelo, che però questa volta non compare con la propria tag nell'intro del singolo. Il brano anticipa l'uscita di un nuovo progetto musicale, a due anni dalla pubblicazione di "Blu Celeste", e che sembra tenere fede all'abbraccio estivo avuto con il singolo "Nostalgia". Una nuova avventura musicale che accompagnerà Blanco sui palchi dello Stadio Olimpico di Roma e lo stadio San Siro di Milano, rispettivamente il 4 e il 20 luglio prossimo.

Il significato de L'isola delle rose

Il nuovo singolo di Blanco racconta principalmente una relazione passata, anche prima del successo che ha colpito il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2022 con "Brividi", insieme a Mahmood. Una storia lontana, in cui il non aver potuto vivere assieme determinate esperienze ha portato i due protagonisti ad allontanarsi. La reference all'isola delle Rose, micronazione autoproclamatasi nel 1968, a 11612 metri al largo della costa tra Rimini e Bellaria-Igea Marina e 500 metri al di fuori delle acque territoriali italiane, si riferisce all'isola felice e incontaminata che rappresentava il rapporto tra Blanco e la sua ex compagna. Nell'intro del brano, Blanco canta: "Amo questa vita e questo fottuto disagio, anche se piano piano mi corrode, mischio i tuoi sorrisi con le droghe e non ci sono mai stato, son cambiato da quando scopavamo forte nello scantinato". Il video ufficiale del brano, in tendenza su YouTube, è stato prodotto da Illmatic Film Group e scritto e diretto da Simone Peluso.

Il testo de L'isola delle rose

E sono il solito bastardo

E scusa se di scuse nella tasca ne ho un miliardo

Amo questa vita e questo fottuto disagio

Anche se piano piano mi corrode

Mischio i tuoi sorrisi con le droghe

E non ci sono mai stato, son cambiato

Da quando scopavamo forte nello scantinato

Da quando rubavo gli anelli e te li regalavo

Da quando ti spogliavi nuda e ti fotografavo

Ma mi fai sentire vivo

Ogni volta che respiro

Il tuo sapore è l’eco del mio dolore

Ma se mi fai sentire vivo

Ogni volta che respiro

Fino a rendermi uno schiavo

Di un ricordo che è un passato

Ma volevo fossi mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia come se

Fossi stata tu a aver scelto me

Solo per rеndermi un po’ meno fragile

Comе spezzare un fiore

Volevo fossi mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia come se

Fossi stata tu a aver scelto me

Solo per portarti una notte insieme a me

Sull’isola delle rose

Sull’isola delle rose

Sull’isola delle rose

Se mi dici che non faccio più parte delle tue priorità

Cerco di capire se la tua bugia è la verità

Ho-ho tutto in fiamme

Ho-ho ricordi in fiamme

Oh no, i tuoi occhi in fiamme

Oh no, come fossi in fiamme

Ma mi fai sentire vivo

Ogni volta che respiro

Il tuo sapore è l’eco del mio dolore

Ma se mi fai sentire vivo

Ogni volta che respiro

Fino a rendermi uno schiavo

Di un ricordo che è un passato

Ma volevo fossi mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia come se

Fossi stata tu a aver scelto me

Solo per rendermi un po’ meno fragile

Come spezzare un fiore

Volevo fossi mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia come se

Fossi stata tu a aver scelto me

Solo per portarti una notte insieme a me

Sull’isola delle rose

Oo-oh-oh-oh-oh

Oo-oh-oh-oh-oh

Oo-oh-oh-oh-oh

Volevo fossi mia, non una fantasia

Oo-oh-oh-oh-oh

Oo-oh-oh-oh-oh

Oo-oh-oh-oh-oh

Volevo fossi mia, non una fantasia

Che cos'è l'Isola delle Rose

L'isola delle Rose, autoproclamandosi Repubblica Indipendente il 1° maggio 1968, è in realtà una palafitta di 400 mq costruita su un’ossatura di tubi d’acciaio e posizionata in mare, ovvero a 11 chilometri e mezzo al largo della costa tra Rimini e Bellaria-Igea Marina: ma soprattutto a 500 metri fuori dalle acque territoriali italiane. Ideata da Giorgio Rosa, ingegnere bolognese, l'obiettivo della micro-nazione era quella di creare uno stato slegato da quello italiano, in grado di autofinanziarsi attraverso i ristoranti e i negozi di souvenir, che avrebbe avuto l'opportunità di rilasciare documenti d'identità e passaporti: quindi dare una nuova identità a chi sarebbe scappato dalla terra ferma. C'è chi ha accusato Rosa di aver creato l'isola autoproclamatasi indipendente per riciclare denaro, lontana dalla giurisdizione dello stato italiano. La storia è stata ripresa nel novembre 2020 da un film prodotto da Netflix, con la regia di Sydney Sibilia e la partecipazione dell'attore Elio Germano.