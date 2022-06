Testo e significato di Nostalgia, il ritorno al passato di Blanco e l’amore mai dimenticato A un mese dall’esibizione all’Eurovision Song Contest 2022 con Mahmood, Blanco ritorna al passato, al suo “Blu Celeste”, con il nuovo singolo “Nostalgia”.

A cura di Vincenzo Nasto

Blanco 2022, foto di Roberto Graziano Moro

Un passo indietro, prima del Festival di Sanremo, prima anche dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino con "Brividi" con Mahmood: "Nostalgia" è un arto nascosto di "Blu Celeste", l'album d'esordio di Blanco, che a più di un anno dalla sua uscita, ha voluto regalare ai fan un nuovo episodio. "Nostalgia" farà sicuramente parte della deluxe del primo progetto dell'artista bresciano, anche perché dalla foresta naturale in cui correva, in preda all'adrenalina e all'istintività, si ritrova questa volta in un oceano di cemento, come New York. Per il nuovo singolo, infatti, Blanco ha pubblicato anche un video ufficiale, diretto da Simone Peluso, autore di "Ladro di fiori", "Paraocchi", "Notti in bianco", ma anche di "Zitti e buoni" dei Måneskin e di "Bella storia", il video di Fedez con Chiara Ferragni.

Il significato di Nostalgia

Dopo il successo del Festival di Sanremo 2022, vinto in collaborazione con Mahmood, con il brano "Brividi", Blanco fa un salto indietro, nel passato che gli aveva mostrato i riflettori del successo. È ritornato nelle scorse ore con "Nostalgia", il nuovo brano che viene accompagnato anche da un video ufficiale girato a New York, parte anche di una campagna dell'artista con una nota marca di abbigliamento intimo. Infatti, nelle scorse settimane erano emerse le prime immagini di Blanco a New York, pochi giorni prima dell'esibizione all'Eurovision Song Contest 2022 a Torino, che ha regalato molte emozioni, ma non il trionfo finale come in tanti si aspettavano. Tornando a "Nostalgia", il tappeto disegnato per lui dal solito Michelangelo, non sembra smentire il suo passato: una melodia elettronica che tende a enfatizzare i picchi emotivi e vocali del giovane cantante bresciano. Il brano riprende la narrazione di "Blu Celeste", uno sfogo che si trasforma in passione, l'erotismo che lascia influenzarsi anche dal bisogno intimo di sicurezza e comprensione, attanagliato dalla nostalgia del passato, come quando canta: "Ti ho detto che non posso stare senza di te, che manderei tutto a fanculo senza di te. Senza di te, ma ho nostalgia, perché sei come casa mia".

Il testo di Nostalgia

Blanchito babe

Michelangelo

Mettimi le ali, ah

Ti vorrei comprare come se fossi una bambola

Ti vorrei curare ogni ferita che ti sanguina

A costo di rischiare di cadere in una trappola

E ricordarmi di te solo

Per le scopate che abbiam fatto senza più provare amore

Tutto quel che ci siam detti senza più provare amore E arrivare a litigare fino a stare male

E me ne andrei, ma non potrei scordarti

Per i tuoi occhi color mare, color mare

Vuoti da colmare, da colmare

Vuoi colmarli col sеsso, vuoi farlo adesso

Fino a non sentir più me stеsso, fino all'eccesso

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te, ma ho nostalgia, ia

Perché sei come casa mia, ia

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te, ma ho nostalgia, ia

Perché sei come casa mia, ia

Quante, quante cose devi dirmi ancora?

E sono giorni che non torni e, sì, te ne fotti Che ti voglio qui che mi affronti e mi prendi a schiaffi

E lasci da parte l'orgoglio mentre io ci riprovo

Vuoi una notte da fuoco e mi rinnamoro di te

Per i tuoi occhi color mare, color mare

Vuoti da colmare, da colmare

Vuoi colmarli col sesso, vuoi farlo adesso

Fino a non sentir più me stesso, fino all'eccesso

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te, ma ho nostalgia, ia

Perché sei come casa mia, ia

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te, ma ho nostalgia, ia

Perché sei come casa mia, ia