Taylor Swift prima di Laura Pausini in classifica: 1989 (Taylor’s version) davanti ad Anime Parallele Taylor Swift conquista il primo posto della classifica FIMI degli album più ascoltati, davanti al ritorno di Laura Pausini con Anime Parallele.

A cura di Redazione Music

C'è Taylor Swift e il suo "1989 (Taylor's Version)" a sbarrare la strada a Laura Pausini e il suo Anime Parallele alla conquista del primo posto nella classifica FIMI degli album più ascoltati della settimana. Il ritorno, il terzo quest'anno, della popstar americana con la nuova versione di uno dei suoi album più amati è riuscito a fare breccia anche in Italia, Paese che non è solita vedere artisti stranieri in testa alla classifica degli album, anche quando si tratta di grandi star internazionali. La sfida era ancora più difficile perché Laura Pausini era una delle artiste più attese della stagione e il suo Anime Parallele uno dei lavori su cui c'era e c'è maggiore attenzione, e non è un caso che nei giorni scorsi proprio Pausini abbia annunciato il raggiungimento dei 2 miliardi di ascolti totali su Spotify.

È anche vero che "1989 (Taylor's version)", come ormai capita sempre quando parliamo di Swift, ha battuto ancora dei record discografici. L'album, infatti, è stato il più ascoltato in streaming, su Spotify, in un solo giorno nella storia del servizio di streaming, e la popstar è stata l'artista più ascoltata in un solo giorno con l'uscita della riedizione di 1989, superando… se stessa. Era proprio Swift l'artista che deteneva il titolo, conquistato un anno fa, nell'ottobre del 2022 quando era uscito il suo ultimo album in studio, ovvero Midnights. Insomma, come sempre Swift corre velocissima, ma il risultato italiano non era scontato.

Laura Pausini non riesce, almeno per ora, a conquistare la prima posizione, benché la cantante ci abbia abituato a essere forte sulla lunga distanza. Resta, senza dubbio, una delle candidate a conquistare la prima posizione anche nelle prossime settimane, dopo che a esserci riuscite, in questo 2023, sono state Madame, Annalisa ed Emma; nel 2018 Pausini riuscì a restare in vetta per quattro settimane con l'album "Fatti sentire". Nel frattempo, però, Pausini ha messo in bacheca un tour mondiale, un biopic, un Golden Globe e una nomination agli Oscar fino alla nomina come Latin Recording Academy Person of the Year per il 2023.

Nella top 10 ci sono altre tre new entry, con Villabanks quarto con l'album omonimo, al settimo posto Sadturns & Kiid con No regular Music, mentre alla nona posizione c'è Danse macabre, ultima uscita dei Duran Duran, che vede anche la collaborazione di Victoria De Angelis dei Maneskin. Calcutta tiene il podio ed è terzo con Relax, mentre in quinta e sesta posizione ci sono due album e due artisti che hanno dominato questi mesi, ovvero Geolier con Il coraggio dei bambini e Tedua con la divina Commedia, scende in ottava Hackney Diamonds dei Rolling Stones e in decima c'è Sirio di Lazza, in classifica da due anni, ormai.