Significato e traduzione di Yours primo singolo di Jin dei BTS e colonna sonora del K-Drama Jirisan A quattro anni dal suo esordio cinematografico, dopo aver firmato con RM il singolo “It’s Definitely You” nel 2016, Jin dei BTS ha pubblicato “Yours”. Il singolo, che segna anche il suo esordio da solista, farà parte della colonna sonora del K-Drama “Jirisan”, con il video ufficiale che raccoglie le immagini degli attori Jun Ji-hyun e Ju Ji-hoon.

A cura di Vincenzo Nasto

Un esordio niente male per Jin, uno dei membri della band K-Pop dei BTS, che nelle scorse ore ha pubblicato il primo singolo da solista intitolato "Yours". Una delle curiosità che più hanno acceso i fan del cantante è che il brano sarà la nuova colonna sonora del K-drama "Jirisan" di tvN, una delle serie più seguite con protagonisti i due attori Jun Ji-hyun e Ju Ji-hoon. La particolarità della presentazione del brano è stata ritrovare il singolo all'interno di uno degli episodi più recenti della serie, diventato poi il teatro perfetto per registrare il video ufficiale del brano. Una ballad romantica che cerca di raccontare il dolore per la distanza tra i due protagonisti, la voglia di stare assieme e il desiderio di un futuro migliore. Dalla sua uscita, la canzone è in cima a diverse classifiche di iTunes in tutto il mondo e la sigla di "Jirisan" ha raggiunto il numero uno su iTunes in almeno 82 paesi, inclusi Stati Uniti, Regno Unito e Australia.

Il significato di Yours

Su Twitter l'hasthag #YoursJin è diventato in poche ore una delle tendenze principali della piattaforma, con l'Army dei BTS che si è schierata affianco a uno dei suoi membri preferiti. I complimenti non sono arrivati solo dai fan, ma anche dal suo collega SUGA, che questa volta non ha seguito la produzione del brano, arrangiato comunque dal producer HYBE Kim Se-jin. La ballad concentra tutto il suo potere emotivo nella seconda strofa, quando Jin canta: "Ogni giorno sembri troppo lontano, ogni volta che lo fai, mi dico sto aspettando proprio qui. Ogni notte ti vedo nel mio cuore, ogni volta che lo faccio, finisco per piangere, quando ti chiamo nell'oscurità".

Il testo di Yours

A deeper day, a longer grown shadow

The sun is setting in the distance

I guess I'm wandering in the dark

Am I trapped in here?

The place that is still breathing

I have to get closer to that place

Every day you seem too far away

Every time you do, I tell myself

I'm waiting right here

Every night I see you in my heart

Every time I do, I end up crying

When I call you in the darkness

What comes to my ears

My deep breaths

La-da-da-da, la-da-da-da, da

La-da-da-da, la-da-da-da, da

The place where time has stoppеd

Now I have to turn back

Every day you seem too far away

Every timе you do, I tell myself

I'm waiting right here

Every night I see you in my heart

Every time I do, I end up crying

When I call you in the darkness

The place where the rising sun breathes

I'm still stopped like that

Every day you seem too far away

Every time you do, I tell myself

I'm waiting right here

Every night I see you in my heart

Every time I do, I end up crying

When I call you in the darkness

La-da-da-da, la-da-da-da, da

La-da-da-da, la-da-da-da, da

La-da-da-da, la-da-da-da, da

La-da-da-da, la-da-da-da, da

La traduzione di Yours

Un giorno più profondo, un'ombra più lunga

Il sole sta tramontando in lontananza

Immagino di vagare nel buio

Sono intrappolato qui?

Il posto che respira ancora

Devo avvicinarmi a quel posto

Ogni giorno sembri troppo lontano

Ogni volta che lo fai, mi dico

sto aspettando proprio qui

Ogni notte ti vedo nel mio cuore

Ogni volta che lo faccio, finisco per piangere

Quando ti chiamo nell'oscurità

Cosa mi viene alle orecchie

I miei respiri profondi

La-da-da-da, la-da-da-da, da

La-da-da-da, la-da-da-da, da

Il luogo dove il tempo si è fermato

Ora devo tornare indietro

Ogni giorno sembri troppo lontano

Ogni volta che lo fai, mi dico

sto aspettando proprio qui

Ogni notte ti vedo nel mio cuore

Ogni volta che lo faccio, finisco per piangere

Quando ti chiamo nell'oscurità

Il luogo dove respira il sole nascente

Sono ancora fermo così

Ogni giorno sembri troppo lontano

Ogni volta che lo fai, mi dico

sto aspettando proprio qui

Ogni notte ti vedo nel mio cuore

Ogni volta che lo faccio, finisco per piangere

Quando ti chiamo nell'oscurità

La-da-da-da, la-da-da-da, da

La-da-da-da, la-da-da-da, da

La-da-da-da, la-da-da-da, da

La-da-da-da, la-da-da-da, da

Il brano diventerà la sigla del K-Drama Jirisan

La prima volta da solista non si dimentica per Jin, uno dei membri della band K-Pop dei BTS, che nelle scorse ore, dopo aver anticipato l'uscita del singolo, ha pubblicato il video di "Yours". Il brano ha avuto un hype incredibile anche grazie alla sua apparizione nella serie K-Drama "Jirisan" di tvN, uno dei prodotti seriali più seguiti in Corea del sud, con protagonisti gli attori Jun Ji-hyun e Ju Ji-hoon. La canzone, che era stata anticipata durante una delle puntate, ha poi permesso al cantante di riprendere scene della serie tv all'interno del video ufficiale, con i due personaggi che sulle note del brano cercano di avvicinarsi per raggiungersi. La ballad, come dichiarato dallo stesso studio di produzione, diventerà la nuova sigla principale di "Jirisan", anche dopo il grande successo internazionale, con il brano che si è classificata alla numero uno su iTunes in almeno 82 paesi, inclusi Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Nel frattempo, "Yours" segna la seconda apparizione cinematografica nella colonna sonora di Jin, dopo che nel 2016 il cantante, insieme al fondatore RM, avevano firmato il singolo "It's Definitely You" per il film drammatico "Hwarang: The Poet Warrior Youth".