Si strappano i pantaloni di Tananai in concerto, resta in mutande ma continua a cantare Incidente per Tananai in concerto. Durante un’esibizione live al Carroponte di Sesto San Giovanni, i pantaloni dell’artista si sono strappati lasciandolo in mutande sul palco. Ma il cantante ha continuato a cantare.

A cura di Stefania Rocco

Incidente per Tananai durante un concerto live al Carroponte di Sesto San Giovanni, andato sold out già ad agosto. Il cantante si stava esibendo sul palco quando si è accorto di un buco nei pantaloni. Nessun imbarazzo per l’artista che ha cavalcato il fuoriprogramma, mettendo le dita al centro del buco in questione per strappare completamente i pantaloni, gesto che lo ha lasciato in mutande al centro del palco. Divertiti i fan che hanno continuato ad acclamare il cantautore, colpiti da tanta disinvoltura. Il video è diventato virale sui social con i fan, alcuni dei quali presenti al concerto, che hanno commentato: “Belle gambe!”.

Il successo di Tananai

Prosegue senza interruzioni il successo del cantante di “Abissale” e “Tango”. Dopo il quarto posto conquistato al Festival di Sanremo, quella vissuta da Tananai è stata un’estate di successi. L’artista si è esibito nel corso di decine di tappe dalla Sicilia fino alla Lombardia, facendo registrare un’impressionante numero di presenze. Molte delle date annunciate hanno fatto registrare sold out a poche ore dalla messa in vendita dei ticket necessari per accedere ai suoi concerti.

La polemica a Rovigo: “È arrivato in ritardo”

L’esibizione in mutande dal palco del Carroponte di Sesto San Giovanni è arrivata a pochi giorni dalla contestata esibizione del cantautore nel corso del dj set organizzato in occasione dell’Elysium Festival al Palazzo Rosso a Polesella, a Rovigo. Tananai è stato accusato di essere arrivato in ritardo e di essersi esibito per soli 15 minuti a fronte di un cachet che si sarebbe aggirato intorno ai 50 mila euro e sebbene la sua presenza fosse stata ampiamente sponsorizzata. Era stata l’agenzia dell’artista a intervenire con una nota con la quale ha replicato alle polemiche, specificando che la natura breve dell’esibizione sarebbe dipesa da un accordo preesistente: