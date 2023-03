Shakira sulla canzone con BRZP: “Per le donne che hanno sopportato le stron*ate che ho sopportato io” Da Jimmy Fallon, Shakira è tornata a parlare della canzone con il producer argentino Bizzarap in cui dissa l’ex marito Gerard Piqué.

La sua collaborazione con il producer argentino Bizzarap ha portato Shakira ancora una volta al vertice delle classifiche mondiali e anche del Gossip. La cantante colombiana, infatti, ha battuto 14 record del mondo grazie al suo "Music Sessions Vol. 53" pubblicato lo scorso gennaio e facente parte delle BZRP MUSIC SESSIONS che nei mesi scorsi avevano portato il produttore argentino a diventare virale grazie alla canzone con Quevedo. Questa volta alla musica si è aggiunta anche una nota di gossip, dal momento che la canzone dell'artista sudamericana ha tanti riferimenti al suo ex marito, l'ex calciatore del Barcellona e della nazionale spagnola, Gerard Piqué e al suo tradimento. Non lo nasconde Shakira che ha ribadito quanto questa canzone rappresenti tantissime donne nel mondo in un'intervista al Late Show di Jimmy Fallon.

Seduta sullo storico divano di Fallon, assieme proprio a Bizzarap, Shakira ha parlato di come i due si sono incontrati, ma anche di cosa abbia rappresentato questa canzone per lei e non solo: "Questa canzone è diventata una sorta di inno per tutte le donne. Ho vissuto anni duri dopo la separazione e scrivere questa canzone è stato veramente importante, è stato un modo salutare di canalizzare le mie emozioni. Dopo la sua pubblicazione ho capito che non avevo solo fan, ma una sorellanza di donne che hanno vissuto quello che ho vissuto io, che pensano quello che penso io, che sentono quello che sento io, che hanno dovuto sopportare così tante stronzate come ho dovuto fare io, quindi ho scritto questa canzone per me ma anche per tante altre donne che avevano bisogno di qualcuna che le rappresentasse".

La canzone ha raggiunto innumerevoli record, come quelli di brano latino più ascoltato in streaming su Spotify in 24 ore (14.393.324), brano latino più visto su YouTube in 24 ore (63.000.000), brano latino più veloce a raggiungere 100 milioni di visualizzazioni su YouTube (in due giorni e circa 22 ore), il brano latino più ascoltato in streaming su Spotify in una settimana (80.646.962). Numeri che ortano Shakira a vantare un totale di 17 record del mondo ufficiali. Oggi la canzone conta oltre 400 milioni di stream su Spotify e di visualizzazioni su Youtube e anche in Italia può contare una certificazione di platino.