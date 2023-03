Sanremo 2023, un mese di ori e platini: Lazza, Ultimo, Mengoni e Mr Rain dominano classifiche e radio L’effetto Sanremo 2023 non mira a svanire a un mese di distanza: 14 brani su 28 certificati Fimi e i brani dominano ancora negli ascolti radiofonici.

A cura di Vincenzo Nasto

Per il Festival di Sanremo 2023, erano bastate due settimane per raggiungere il record di copie vendute e singoli certificati. Dopo un mese, l'effetto Sanremo non sembra essersi esaurito, con 14 brani su 28 che hanno ricevuto almeno la certificazione dorata. Metà del roster di Sanremo 2023 ha visto i suoi numeri elevarsi e raggiungere uno status maggiore, non solo per i Lazza, Marco Mengoni, Mr. Rain, Tananai e Ultimo. Infatti, anche Olly, tra coloro che hanno dovuto fare il salto da Sanremo Giovani al Festival di Sanremo, ha ricevuto, per la sua Polvere, la certificazione d'oro dalla FIMI. La spinta giusta per lo slancio definitivo?

Le certificazioni e la top 5 FIMI

Ma non sono solo le certificazioni Fimi a parlare, anche se il divario rispetto allo scorso anno si sta velocemente aprendo: basti pensare che i 14 singoli certificati, un trend ancora in crescendo, del Festival odierno, superano i 12 dello scorso Sanremo 2022, registrati a un mese dal Festival. Allora, oltre al doppio platino di Brividi seguì il successo di canzoni come Ovunque Sarai di Irama, Farfalle di Sangiovanni, Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista e Dove si balla di Dargen D'Amico, destinata a superare tutti in volata. Saranno 18 i brani certificati sui 25 in totale, e i brani di Sanremo 2023 sembrano aver messo nel mirino questo traguardo. Ma Fimi ha anche pubblicato la top 5 dei singoli più venduti in Italia, ancora di dominio della classe 2023 sanremese, con Cenere, Supereroi e Due Vite a contendersi la top 3, mentre chiude la classifica Tango di Tananai. Unica new entry è la hit urban-pop di Finesse, con il trio delle meraviglie Sfera Ebbasta, Guè e Shiva al quarto posto.

Sanremo 2023 domina anche nelle radio

Non mancano gli ascolti in radio, che registrano, per l'ennesima settimana, una top ten sanremese con pochi "intrusi". Nell'ultima settimana infatti, Lazza con la sua Cenere si è preso la testa della classifica, sorpassando Elodie e la sua Due, precedentemente in testa. Proprio la cantante romana si piazza al secondo, mentre al terzo posto chiude la competizione Marco Mengoni con Due vite, rimanendo stabile. Nella top 10 troviamo anche Bene nel male di Madame, Tango di Tananai, Supereroi di Mr. Rain e Made in Italy di Rosa Chemical che chiude la classifica. Sanremo 2023 resiste alle latitudini statunitensi e britanniche firmate da Miley Cyrus con il suo Flowers, I'm not here to make friends di Sam Smith e Special di Lizzo.