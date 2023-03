Papa Francesco cita anche Supereroi di Mr Rain per i 10 anni di pontificato Papa Francesco, in un’intervista per i 10 anni di pontificato, ha utilizzato un passo della canzone di Mr.Rain Supereroi per raccontare il futuro della chiesa.

A cura di Vincenzo Nasto

Mr Rain e Papa Bergoglio, foto di LaPresse

Oggi 13 marzo, ricorrono i primi 10 anni del pontificato di Papa Francesco: un avvenimento storico per la chiesa, che Jorge Mario Bergoglio, nativo di Buenos Aires, sta celebrando con interviste-resoconto sugli anni trascorsi a Città del Vaticano. Tra queste, c'è anche quella de Il Fatto Quotidiano, che in una delle domande finali, su cosa si augura per la chiesa, ha permesso a Papa Francesco di utilizzare una delle frasi contenute in Supereroi, brano di Mr. Rain al Festival di Sanremo 2023, riprendendo quelle del vescovo pugliese Don Tonino Bello: "Recentemente, hanno ripreso in una canzone anche una sua celebre frase: ‘Noi siamo angeli con un’ala sola. Per volare, abbiamo bisogno di restare abbracciati al fratello, cui prestiamo la nostra ala e da cui prendiamo l’altra ala, necessaria per volare'. Nessuno si salva da solo" dice il Papa facendo riferimento anche al cantante.

La dedica a Don Tonino Bello con le parole di Mr. Rain

Supereroi di Mr Rain è uno dei brani più streammati dell'ultimo Festival di Sanremo, una canzone che è riuscita a rompere tutte le barriere di categorizzazione, diventando "a portata di tutti". Forse proprio la semplicità del brano, legato al profondo messaggio di forza e vicinanza alle persone, hanno legato Supereroi anche alla Chiesa, con molti preti che hanno utilizzato la canzone su TikTok per diffondere il verbo ecclesiastico. L'ultimo in ordine di tempo è stato proprio Papa Francesco, che nei giorni precedenti ha ricordato un passo del brano di Mr. Rain in un'intervista, riprendendo le parole del vescovo pugliese Don Tonino Bello: "Noi siamo angeli con un’ala sola. Per volare, abbiamo bisogno di restare abbracciati al fratello, cui prestiamo la nostra ala e da cui prendiamo l’altra ala, necessaria per volare".

L'origine della citazione in Così Parlo Bellavista di De Crescenzo

Ma da dove risale l'origine di questa espressione, utilizzata da Mr. Rain nel brano Supereroi "Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro"? Anche se Papa Francesco ha utilizzato una reference del vescovo pugliese Don Tonino Bello, la frase potrebbe risalire al filosofo e autore napoletano Luciano De Crescenzo. La citazione si può ritrovare infatti nel libro Così Parlò Bellavista del 1977, che diventerà anche un'opera cinematografica sette anni dopo, con la regia stessa dell'autore. Nell'opera, De Crescenzo scrive: "Siamo angeli con un'ala soltanto e possiamo volare solo restando abbracciati". Questa citazione verrà ripresa anche nelle opere La distrazione e I pensieri di Bellavista.