Durante la seconda serata del Festival di Sanremo è andata in onda l'esibizione di Bugo e dopo l'avvenimento che lo ha visto protagonista lo scorso anno sul palco dell'Ariston insieme a Morgan, sarebbe stato impossibile che quest'ultimo non cogliesse l'occasione per ricordare un evento che, inutile negarlo, è inciso negli annali della televisione. Marco Castoldi, quindi, ha pubblicato un video in cui canta la sua personalissima versione di "Sincero", poi divenuta "Le brutte intenzioni", la canzone con cui il duo era in gara a Sanremo 2020 e che fu modificata in diretta ad un passo dalla serata finale, decretando la loro squalifica.

Morgan canta Le brutte intenzioni

Un attacco in piena regola quello del cantante milanese che non è riuscito a digerire l'esito della precedente partecipazione al Festival, pur avendo contribuito in pieno all'espulsione dalla competizione canora. Il testo de "Le brutte intenzioni" è come quello che ricordiamo dallo scorso anno, dove Bugo viene descritto come un ingrato che non ha considerato l'opportunità offertagli dal suo, ormai ex, amico e collega Morgan. L'incipit del brano, infatti, è ancora questo: "Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa […]ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io".

La canzone di Bugo fu bocciata a Sanremo di due anni fa

In realtà non è il primo attacco che Morgan fa nei confronti di Bugo. Già il fatto che il cantante sia stato scelto da Amadeus, non è stato accolto di buon grado dal cantautore milanese che, quindi, la settimana prima dell'inizio del Festival, appena pubblicati i testi delle canzoni, servendosi di un post su Instagram e di alcune stories, dichiarò che il brano portato dal suo ex sodale, era già stato bocciato due anni fa quando direttore artistico della kermesse era Claudio Baglioni.