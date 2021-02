Marco Castoldi, meglio conosciuto come "Morgan", ha pubblicato su Instagram alcuni commenti, oltre che una story, in cui si esprime in merito alla canzone che quest'anno Bugo porterà al Festival di Sanremo. Il brano, stando a quanto dichiarato dall'artista milanese, sarebbe stato presentato dal cantante già due anni fa.

La dichiarazione di Morgan

C'è poco da fraintendere su quanto ha scritto Morgan sul suo profilo Instagram, una frase lineare e pungente che, inevitabilmente, rischia di mettere in cattiva luce la partecipazione del suo ex compagno sul palco dell'Ariston. Castoldi, infatti, scrive: "Ho visto che la canzone con cui Bugo andrà a Sanremo è quella che presentò due anni fa a Baglioni e fu bocciata". Nella giornata di ieri, infatti, sono stati pubblicati i testi delle canzoni, come di consueto, sul settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", ed è lì che l'artista ha potuto appurare che "E invece sì", la canzone presentata da Bugo, sarebbe quella scartata in precedenza dal cantante che per due anni è stato direttore artistico della kermesse canora.

Su Bugo incombe l'ombra di Morgan

Quanto è accaduto tra i due artisti proprio sul palco del Festival lo scorso anno, è cosa nota a tutti: Morgan e Bugo sono stati protagonisti di un momento a suo modo epico, non solo della 70esima edizione di Sanremo, ma della televisione nella sua totalità. Il fatto che il cantautore abbia abbandonato il palco e l'ex BluVertigo abbia cambiato il testo di "Sincero" in corso d'opera, ha fatto sì che fossero squalificati. A distanza di un anno, nonostante Morgan abbia da poco annunciato che "In primavera uscirà un nuovo anno dei Bluvertigo", l'artista non ha esitato a puntare la sua attenzione sul brano con il quale Cristian Bugatti proverà a contendersi la vittoria del Festival della canzone italiana. Ma l'ombra di Morgan, nonostante non sia fisicamente presente in gara, sembra non volerlo abbandonare.