in foto: Bugo e Morgan (LaPresse)

Quest'anno sul palco dell'Ariston, per la 71esima edizione del Festival di Sanremo tornerà nuovamente Bugo. Il cantautore, lo scorso anno, è stato squalificato dalla competizione canora in seguito alla performance modificata in corso d'opera da Morgan, con il quale si era presentato alla kermesse. Quello che è avvenuto durante la quarta serata dello show ha lasciato il pubblico italiano senza parole con Bugo che lascia improvvisamente il palco e Morgan che continua a cantare indisturbato "Sincero" stravolgendone completamente il testo. Ripercorriamo i momenti salienti di uno degli eventi indimenticabili della 70esima edizione di Sanremo.

Gli screzi dei giorni precedenti

Stando alla ricostruzione dei fatti che è stata elaborata nelle ore immediatamente successive all'accaduto, tra Bugo e Morgan c'erano già stati degli screzi prima di mettere piede sul palco dell'Ariston. C'era chi aveva parlato anche di un'aggressione fisica tra i due che, però, fu immediatamente smentita. In realtà, le divergenze erano maturate già nei giorni precedenti e durante le prove della serata cover, dove Morgan, stando a quanto aveva dichiarato l'etichetta di Bugo, non era affatto collaborativo, anzi, chiedeva che fossero seguite unicamente le sue direttive. Da quel momento la serenità tra i due iniziò a vacillare. Fino alla serata dell'esibizione.

Cosa è accaduto sul palco dell'Ariston

Primo segno di agitazione è dato dall'entrata in ritardo di Bugo sul palco, quasi come se fin dall'inizio il cantante avesse perso la voglia di esibirsi. Una volta poi arrivato sulla scena, Morgan ha iniziato a cantare sulle note di Sincero, un testo completamente diverso, con il quale umiliava il suo compagno di gara e, in sostanza, gli chiedeva di portargli rispetto perché era a lui che doveva la partecipazione al Festival. Bugo, quindi, sconcertato dall'accaduto ha lasciato il palco, mettendo bruscamente fine alla performance e gettando nel panico pubblico e conduttore che, immediatamente, si è recato a cercarlo per comprendere cosa fosse accaduto. Il momento è stato, ovviamente, oggetto di parodie di ogni tipo che hanno invaso il web, diventando uno dei tormentoni del periodo i cui strascichi si portano dietro ancora oggi.

Squalificati per defezione

Il gesto di Bugo, unito a quello di Morgan che ha fatto ascoltare un brano diverso da quello che aveva fatto ascoltare al pubblico nelle serate precedenti, ha portato alla squalifica della coppia. Secondo il regolamento di Sanremo, infatti, si è trattato di defezione dal momento che si è verificato il mancato adempimento ai compiti propri di un cantante in gara, tra i quali c'è chiaramente quello di partecipare alla competizione ed esibirsi sul palco. La questione, ovviamente, è stata affrontata da più punti di vista ed entrambi hanno avuto modo di spiegare le loro ragioni a riguardo, senza poter far nulla, però, sulla riammissione alla competizione.