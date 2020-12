in foto: Bugo e Morgan (LaPresse)

Durante la conferenza stampa del programma di Capodanno Amadeus ha parlato anche del Festival di Sanremo, dando alcune anticipazioni, come quella della presenza come ospiti e co-conduttori di Elodie e Achille Lauro e quella diIbrahimovic che sarà presente per tutte le serate come il cantante. Insomma, il conduttore ha cominciato a svelare alcune notizie sul prossimo Festival che si terrà dal 2 al 6 marzo e di cui ha annunciato i 26 Big pochi giorni fa durante la diretta di AmaSanremo.

La polemica Morgan Bugo

Oltre alle novità sostanziali sul cast, però, Amadeus ha anche parlato del caso che da un anno continua far parlare di sé: la questione Morgan Bugo. Come noto, Bugo sarà tra i 26 concorrenti del prossimo Festival, mentre la canzone di Morgan è stata esclusa, portando a un'escalation di polemica col cantautore che ha insultato Amadeus e successivamente è stato anche escluso dalla giuria di AmaSanremo – che sceglieva i giovani che sarebbero saliti sul palco dell'Ariston – a pochi minuti dalla messa in onda della serata finale.

La scelta di eliminare Morgan

"Ho scelto di chiamare Bugo nel cast del festival di Sanremo per la sua canzone, non come risarcimento per l'esclusione dell'anno scorso" ha spiegato il conduttore, che ha anche parlato dell'esclusione di Morgan: "Morgan l'ho voluto personalmente io ad AmaSanremo. Ma non gli avevo fatto nessuna promessa su una eventuale partecipazione al festival. Aveva ricevuto un invito a farmi ascoltare delle canzoni, come è nelle prerogative del direttore artistico. Ma poi valuto in base ai miei gusti e alla mia idea di Sanremo". Insomma, Amadeus ha tentato da par suo di fare ulteriore chiarezza sull'accaduto, dopo che Morgan aveva sia pubblicato gli screen di alcune conversazioni private che pubblicato la prima delle canzoni che aveva presentato per l'ammissione alla gara.