Al prossimo Festival di Sanremo 2021 saranno sul palco anche Achille Lauro ed Elodie. I due cantanti, però, non faranno parte del cast in gara, ma affiancheranno Amadeus durante le serate, come confermato dal presentatore e direttore artistico. Confermate quindi le indiscrezioni che da settimane girano sui due, che alla fine però non bisseranno l'esperienza del 2020, ma saranno protagonisti in un altro modo: "Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival. L'anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica. Achille Lauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri".

Amadeus comincia a svelare i primi nomi che lo affiancheranno durante la prossima edizione del Festival che si terrà tra il 2 e il 6 marzo prossimo. Nei giorni scorsi sono stati svelati i 26 Big che calcheranno il palco per contendersi la vittoria. Inizialmente tra quei nomi erano spuntati anche quello dei due cantanti, tra quelli che nell'edizione 20202 si sono messi maggiormente in mostra. Elodie ha usato Sanremo come trampolino di lancio, risultando la donna più seguita della musica italiana, quest'anno. Lauro aveva sorpreso il pubblico del Festival con le sue trasformazioni e i suoi messaggi di parità, senza contare i suoi tre album usciti nel 2020, che lo hanno posto al centro del discorso musicale italiano.

Con l'annuncio di Elodie, dunque, Amadeus svela che come l'anno scorso sarà accompagnato da alcune donne durante la conduzione delle diverse serate. Nei prossimi giorni, quindi, si attendono anche novità in questo senso. Per quanto riguarda Lauro la prospettiva è più ampia: lo rivedremo ancora una volta per tutte le serate del Festival, ma resta un mistero in cosa consisteranno quei !quadri" di cui ha parlato il presentatore.