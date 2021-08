Sangiovanni: “Si parla sempre di gossip, tutti aspettano che qualcuno sbagli” La musica di Sangiovanni continua a conquistare le classifiche italiane, anche questa settimana il cantante finalista di Amici è in ottima posizione sia nella classifica dei singoli che in quella degli album, eppure su Instagram ha lasciato un commento agrodolce contro chi preferisce il gossip alla musica.

A cura di Redazione Music

La musica di Sangiovanni continua a conquistare le classifiche italiane, anche questa settimana il cantante finalista di Amici è in ottima posizione sia nella classifica dei singoli che in quella degli album, eppure su Instagram ha lasciato un commento agrodolce. Nei giorni scorsi il cantante è stato, suo malgrado, protagonista a causa di una rivalità inventata dai fan con Aka7even che lo stesso cantante napoletano – finalista con Sangio nell'ultima edizione del programma di Maria De Filippi – era corso a smentire, con amarezza e dovendo, invece, confermare che tra lui e Sangiovanni non solo non c'era rivalità ma c'era un'amicizia.

Su Instagram Sangiovanni ha voluto rivolgersi agli hater e a chi preferisce mettere le polemiche sempre prima della musica: "Sono steso a terra, perdendo la voce. non so cosa possa significare. sono fortunato a fare quello che faccio, sebbene sia sempre di fretta, non vedo la mia famiglia, sono super stanco, non ho dei punti di riferimento. ma sono fortunato, e auguro la stessa fortuna a tutte le persone che leggeranno fino a questo punto e oltre. vedo che il mondo è diviso in due, le parole girano, le polemiche vengono alimentate, tutti hanno un nemico e l’odio scorre verso di esso. si parla sempre di gossip, di ciò che si vede e non si vede, di superficialità, e tutti aspettano che qualcuno sbagli qualcosa, per goderne. lo sento anche addosso a me" ha scritto il cantante, prima di chiudere, però, lanciando un messaggio positivo.

Il cantante, che questa settimana ha l'album la quarto posto della classifica FIMI degli album e "Malibù" in terza posizione tra i singoli (con il video che ha raggiunto i 7 milioni di views), ha scritto: "voglio dirvi che, in tutta questa confusione, sto lavorando come un pazzo, non mi fermo mai. musica nuova, spero che siate impazienti, sto lavorando a nuovi pezzi. e non vedo l’ora di farvi sentire quel che ho da dire, da cantare. in tutto questo, io sono sdraiato a terra, con il mio microfono, a preparare un tour estivo. cantando la mia musica, con la mia voce. ed è la cosa più importante, spero lo sia anche x voi. La musica" 🤍