Aka7even sulla rivalità con Sangiovanni: “Siamo amicissimi, smettetela di farvi la guerra tra fan” Aka7even interviene in merito al continuo battibeccare tra la sua fanbase e quella di Sangiovanni. Non sono poche le voci secondo cui tra i due cantanti i rapporti si siano un po’ incrinati, ma il cantautore napoletano ha voluto chiarire una volta per tutte che tra lui e il suo ex compagno ad Amici20 non c’è nessun astio: “Siamo amicissimi, ci scriviamo, non capisco perché ci sia questa guerra”.

Dopo la partecipazione ad Amici20, i due cantanti che più si sono distinti nel corso del talent, ovvero Aka7even e Sangiovanni, continuano ad alimentare l'attenzione dei fan che, infatti, trovano sempre l'occasione per rivendicare l'appartenenza ad una o all'altra fanbase, alle volte esasperando anche inimicizie che non esistono. Ed è così che, quindi, il cantante napoletano ha deciso di mettere fine ai continui battibecchi nati sul legame e la presunta rivalità con il cantautore vicentino.

Le parole di Aka7even

Stanco delle continue illazioni sul suo conto e che toccano anche il suo ex compagno d'avventura Sangiovanni, Luca Marzano ha deciso di mettere definitivamente un punto all'incessante battibeccare tra le sue fan e quelle del fidanzato di Giulia Stabile. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'insinuazione da parte di un fan che lui avesse copiato Sangio, a questa provocazione il 21enne ha così risposto:

Che bello alzarmi la mattina e leggere ste ca**ate. Il fatto è che io non riesco a capire il perché vi siate impuntati con questa guerra tra fandom, tra la mia e quella di Sangio. Vi giuro è una cosa orribile, perché non ha proprio un senso compiuto, dal momento in cui io e Sangio siamo amicissimi. Ci scriviamo spesso, facciamo battute, ci supportiamo. Quindi non riesco a capire il perché. Sapete benissimo che io non sono neanche il tipo di persona che va lì a controllare gli insulti, a me davvero me ne sbatte, la mia vita non gira intorno agli insulti, non gira intorno alle cose negative, però dopo che vedo queste cose e vedo che su Twitter fanno la guerra tra fandom, direi basta. Mettiamo un punto a questa storia, perché davvero è insensata. Fate l’amore non la guerra.

Il successo di Aka7even

Intanto la carriera del giovane talento di Amici continua piuttosto spedita. Il suo singolo, Loca, è diventato Disco Platino, mentre il suo pezzo d'esordio "Mi manchi" ha già conquistato il doppio platino. Aka7even continua a fa girare la sua voce, partecipando ad eventi come Battiti Live ed esibendosi in concerti che si tengono in varie piazze italiane.