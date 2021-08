Sangiovanni incredulo: “Ho visto John Legend e Katy Perry, ho le farfalle nello stomaco” Sangiovanni ha partecipato a un evento di beneficenza organizzato da Unicef. Un evento che nei giorni scorsi a portato sull’isola di Capri tantissimi vip, sia nazionali che internazionali e che ha permesso al secondo classifica di Amici e mattatore nelle classifiche musiclai, di incontrare John Legend e Katy Perry.

Sangiovanni ha partecipato a un evento di beneficenza organizzato da Unicef. Un evento che nei giorni scorsi a portato sull'isola di Capri tantissimi vip, sia nazionali che internazionali. E proprio l'incontro con alcuni di loro hanno segnato il cantante, secondo classificato nell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un'avventura che, come dice lui stesso, gli ha permesso di ritrovarsi in questo posto assieme ad alcune delle principali star della musica mondiale. Ma il cantante ha voluto anche ringraziare i fan che lo hanno sostenuto e lo stanno sostenendo in questi mesi.

In un paio di storie su Instagram, infatti, Sangiovanni ha scritto: "Comunque sono contento e fiero di aver partecipato ad un evento di beneficenza Unicef dove sono stati raccolti parecchi soldi. Ho le farfalle allo stomaco mentre scrivo, e vorrei condividerlo con voi. Ho visto John Legend accarezzare il piano e Katy Perry spaccare sul palco. Se ho vissuto una giornata del genere è anche grazie al vostro supporto, al vostro affetto. Un anno fa non mi sarei immaginato nulla di tutto questo. Auguro a tutti voi di raggiungere ciò che volete raggiungere, qualsiasi cosa sia. Auguro a tutti voi di essere grati a voi per le giornate che vivete. Siate grati, l'indomani potrebbe scomparire tutto".

Pochi giorni fa il cantante ha pubblicato anche il video di "Malibù", la sua canzone più ascoltata su Spotify con quasi 70 milioni di stream. Un video molto atteso per quella che è senza dubbio una delle canzoni più ascoltate di questa estate 2021. In pochi giorni la canzone – nel cui video c'è anche la compagna del cantante, ovvero la ballerina vincitrice di Amici Giulia Stabile – ha superato i 5 milioni di visualizzazioni su Youtube. Nelle ultime classifiche, inoltre, la canzone è terza yra i singoli, mentre l'Ep d'esordio del cantante è terzo tra gli album.