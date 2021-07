Non potevano che essere di Sangiovanni e dei Maneskin gli album più ascoltati d'Italia nella prima metà del 2021 con "Musica leggerissima" che domina, invece, in quella dei singoli più ascoltati nello stesso arco temporale. È luglio e puntualissima arriva la classifica FIMI sui dati GfK che danno un'idea di quello che è stato il panorama musicale italiano dei primi sei mesi dell'anno. Primo semestre in cui il mercato musicale, come si legge nel comunicato della FIMI, ha continuato a correre: "Oltre alle forti percentuali dello streaming – che a livello di consumi premium ha visto un’impennata del 52% – per un totale di crescita del segmento del 30%, dopo il pesante impatto del 2020 si registra anche una ripresa del fisico, che segna un +59,4% trainato anche dai risultati del vinile" si legge nella nota ufficiale.

La classifica degli album più ascoltati

La classifica conferma quello che è l'andamento degli ultimi anni, con gli artisti italiani che la fanno da padroni sia per quanto riguarda gli album che i singoli e i vinili. La top ten, infatti è ad appannaggio solo di artisti nostrani e guardando alle prime 20 posizioni della classifica degli album gli unici artisti internazionali presenti sono The Weeknd e Harry Styles. Il podio è composto da Sangiovanni e dal suo album omonimo, che sta dominando in questo momento, seguito da "Teatro d'Ira", il secondo album della band vincitrice del festival di Sanremo e dell'Eurovision, nelle prime posizioni anche delle classifiche streaming e statunitensi, mentre in terza posizione c'è "Plaza", l'album di Capo Plaza. La top 10 è prosegue con "Taxi driver" di Rkomi in quarta, Madame col suo album d'esordio in quinta posizione, in sesta "Obe" di Mace, mentre in settima c'è "Famoso" di Sfera Ebbasta. Chiudono la top 10 "Gemelli" di Ernia, "Fastlife 4" di Guè Pequeno e Dj Harsh e "Ahia!" dei Pinguini Tattici Nucleari.

Singoli e vinili più ascoltati nel primo semestre 2021

Tra i singoli, invece, comanda quella che è stata la sorpresa dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ovvero "Musica leggerissima" di Colapesce Dimartino, classificatisi quarti al Festival, ma portandosi in testa alla classifica dei singoli, in attesa dei tormentoni. Sul podio assieme ai due cantautori siciliani ci sono "La canzone nostra" di Mace assieme a Salmo e Blanco, mentre in terza posizione c'è Sangiovanni con "Malibù" che è anche quinto con "Lady", mentre in quarta c'è "Zitti e buoni" dei Maneskin. La band di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan è prima, però tra i vinili seguiti da "Fine line" di Harry Styles e da "Exuvia" di Caparezza".

La top 10 degli album del I semestre 2021

Sangiovanni – Sangiovanni Teatro d'ira Vol. 1 – Maneskin Plaza – Capo Plaza Taxi Driver – Rkomi Madame – Madame Obe – Mace Famoso – Sfera Ebbasta Gemelli – Ernia Fastlife 4 – Guè Pequeno e Dj Harsh Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari

La top 10 dei singoli del I semestre 2021