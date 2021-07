I Maneskin conquistano il mondo, letteralmente visto che la band romana ha raggiunto la vetta della global chart di Spotity con il brano "Beggin" che si aggira intorno ai 7,5 milioni di stream e che precede il secondo posto di Olivia Rodrigo con "Good 4 you" e il terzo di Ed Sheeran con "Bad Habits". L'annuncio è arrivato direttamente dai ragazzi via social, sul loro profilo Instagram sono comparsi quattro teneri scatti di loro da piccoli: "Questi ragazzi sono appena arrivati al primo posto nella classifica globale", hanno scritto. Un successo che arriva all'indomani del loro approdo a Time Square, dove per una settimana i Maneskin sono stati protagonisti del mega Billboard pubblicitario di Spotify.

I Maneskin hanno superato i Beatles su Spotify

Il successo dei Maneskin è inarrestabile. Con 29 milioni di ascoltatori al mese il gruppo ha superato su Spotify anche i Beatles, miti della musica fermi a 24 milioni, oltre a tanti gruppi rock come i Pearl Jam e i Foo Fighters. Come segnala anche Forbes, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan stanno spingendo verso il successo non solo "Beggin'" ma anche "Chosen", EP del 2017, tra i primi 15 degli album mondiali.

I Maneskin nelle classifiche mondiali

La band continua a guadagnare posizioni nelle classifiche internazionali, come in Germania dove sono primi con "Beggin" e quarti con "I Wanna be your slave", così come in Gran Bretagna dove i brani hanno fatto balzi di decine di posizioni. Nella classifica Billboard Global Exc US ovvero le canzoni più ascoltate al mondo escluso il mercato Usa, "Beggin" lascia la 21 ed entra in settima, con Slave che perde una posizione e scende alla 11. Il successo di "Beggin" è cresciuto vertiginosamente con un boost di interazioni anche grazie al successo su Tik Tok, che ha portato a superare i 100 milioni di stream, anche oltre "Torna a casa", uno dei storici successi della band.